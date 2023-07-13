Стоимость российского экспортного сорта нефти Urals в порту Новороссийска составила $59,98 за баррель, что практически равняется установленного западными странами ценовому потолку в $60 за баррель.

Российский сорт нефти Urals, предназначенный для экспорта, сейчас стоит $59,98 за баррель. Данный показатель соразмерен тому, что установили иностранные государства. В рамках санкций страны НАТО ввели ценовой потолок на нефть – $60 за баррель. Подробности рассказали в СМИ.

Нынешний уровень цен российской нефти не является отклонением. РФ может продолжать пользоваться услугами иностранных фирм для транзита ресурса. Но если ценник превысит установленный поток, ограничения, введенные Западом, потеряют свою эффективность.

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Как утверждают СМИ, подобная ситуация сложилась из-за повышения котировок марки Brent. Сейчас их стоимость составляет порядка $80 за баррель. Торговля Urals осуществляется через дисконт к ней.

Стоимость отечественного сырья выросла в результате сокращения добычи ресурса ОАЭ. Россия также хочет снизить выработку месторождений, понизив показатели на 500 000 баррелей в день.

В конце июня президент РФ Владимир Путин увеличил срок мер, введенных Москвой в ответ на ценовой потолок.

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Перед этим в СМИ поступило заявление, что Россия потеряла фирму, которая способствовала продаже нефти в обход ограничениям. Соответствующие детали не были раскрыты.