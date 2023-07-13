реклама
Российский сорт нефти Urals, предназначенный для экспорта, сейчас стоит $59,98 за баррель. Данный показатель соразмерен тому, что установили иностранные государства. В рамках санкций страны НАТО ввели ценовой потолок на нефть – $60 за баррель. Подробности рассказали в СМИ.
Нынешний уровень цен российской нефти не является отклонением. РФ может продолжать пользоваться услугами иностранных фирм для транзита ресурса. Но если ценник превысит установленный поток, ограничения, введенные Западом, потеряют свою эффективность.
реклама
Как утверждают СМИ, подобная ситуация сложилась из-за повышения котировок марки Brent. Сейчас их стоимость составляет порядка $80 за баррель. Торговля Urals осуществляется через дисконт к ней.
Стоимость отечественного сырья выросла в результате сокращения добычи ресурса ОАЭ. Россия также хочет снизить выработку месторождений, понизив показатели на 500 000 баррелей в день.
В конце июня президент РФ Владимир Путин увеличил срок мер, введенных Москвой в ответ на ценовой потолок.
Перед этим в СМИ поступило заявление, что Россия потеряла фирму, которая способствовала продаже нефти в обход ограничениям. Соответствующие детали не были раскрыты.