Минцифры и Минпромторг обсуждают введение запрета на параллельный импорт смартфонов и других мобильных устройств южнокорейских компаний Samsung и LG.

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Глава Минцифры Максут Шадаев озадачил своим заявлением многих предпринимателей на рынке смарфтонов, а также пользователей двух брендов – LG и Samsung. Он рассказал, что сейчас идёт разговор о запрете параллельного импорта продукции этих производителей, ведь есть китайские аналоги.

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В список того, что будет запрещено импортировать, могут попасть сервера и системы, предназначенные для хранения информации, если их производят компании из недружественных государств. На данный момент такого запрета нет, но уже идёт обсуждение о введении соответствующего ограничения.

Параллельный импорт был разрешен президентом РФ Владимиром Путиным ещё год назад. Бизнес «не наказывали» за поставки продукции, на которую отсутствуют разрешения правообладателя.

В перечне присутствовали наиболее «ходовые» позиции, пользующиеся любовью и востребованность у граждан России. К примеру, это техника Apple и Samsung. В 2023 году список расширился новыми позициями, включая моторные масла, бытовую технику, косметику и пр.

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Сейчас идёт разговор о том, чтобы значительно сократить данный перечень. Главное условие – наличие на отечественном рынке продукции, способной полноценно заменить ту, что поставляется по параллельному импорту.