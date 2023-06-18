Глава Минцифры Максут Шадаев озадачил своим заявлением многих предпринимателей на рынке смарфтонов, а также пользователей двух брендов – LG и Samsung. Он рассказал, что сейчас идёт разговор о запрете параллельного импорта продукции этих производителей, ведь есть китайские аналоги.
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В список того, что будет запрещено импортировать, могут попасть сервера и системы, предназначенные для хранения информации, если их производят компании из недружественных государств. На данный момент такого запрета нет, но уже идёт обсуждение о введении соответствующего ограничения.
Параллельный импорт был разрешен президентом РФ Владимиром Путиным ещё год назад. Бизнес «не наказывали» за поставки продукции, на которую отсутствуют разрешения правообладателя.
В перечне присутствовали наиболее «ходовые» позиции, пользующиеся любовью и востребованность у граждан России. К примеру, это техника Apple и Samsung. В 2023 году список расширился новыми позициями, включая моторные масла, бытовую технику, косметику и пр.
Сейчас идёт разговор о том, чтобы значительно сократить данный перечень. Главное условие – наличие на отечественном рынке продукции, способной полноценно заменить ту, что поставляется по параллельному импорту.