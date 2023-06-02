«Один в поле не воин» – это достаточно старая пословица, сохраняющая свою актуальность по сегодняшний день. Но вот два бойца – уже сила, с которой требуется считаться. Это было подтверждено на личном примере солдатами группировки «Юг», захватившими опорный пункт ВСУ в количестве двух человек.

По сообщению РИА, информация поступила от бойца с позывным Лис. Командование поставило перед его бригадой задачу захвата укрепленного противником места, из которого беспрестанно осуществлялось ведение огня. Целями становились российские подразделения.

Взятие укрепление производилось всего двумя бойцами. Сражение выдалось долгим и тяжелым, на всё ушло около 4 часов. Одновременно с этим проводились переговоры с солдатами ВСУ. Им предлагали сдачу в плен и обращение согласно всем гуманитарным нормам.

реклама

Бойцы группировки «Юг» выполнили сверхсложную задачу. Во-первых, у них не было точных сведений о численности противника. Во-вторых, солдаты не только умело вели боевые действия, но и боролись в психологическом противостоянии, по итогу вынудив сдаться одного из вражеских бойцов.

Укрепление занимало всего 4 солдата ВСУ. Пусть их было так мало, но этого хватало, чтобы внести неурядицу и суматоху в ряды российских групп, проходивших мимо Марьинского направления.

Как утверждает пресс-служба группировки, сейчас идёт подготовка документов для того, чтобы наградить бойцов. Это действительно подвиг. Захватить вражеское укрепление в столь малом составе, при этом обойдясь без жертв – редкое достижение.

Сейчас бойцы спецназа «Ахмат» проводят зачистку Марьинки. Пригород Донецка освобожден уже почти на 70%. Российская армия освободила основную часть территории, а оставшуюся задачу будут выполнять чеченские подразделения, подоспевшие на помощь. Марьинка – важное место, ведь там расположились множественные укрепления ВСУ, ведущие огонь по Донецку.