S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, вышедшая в ноябре 2024 года, стала коммерчески успешным проектом, достигнув отметки в миллион проданных копий. Игра номинирована на премию The Steam Awards в категории «Игра года» и конкурирует с ведущими проектами года.

Разработчики GSC Game World подтвердили успешный коммерческий запуск S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который не только окупил затраты, но и начал приносить прибыль. Инвестор и совладелец студии Максим Криппа сообщил, что проект достиг отметки в миллион проданных копий, при этом точная сумма инвестиций остаётся закрытой, хотя речь идёт о десятках миллионов долларов.

Команда из более чем 470 человек работала над игрой, начиная с 2020 года, когда штат студии насчитывал всего 65 специалистов. Криппа подчеркнул, что помимо успешных продаж, разработчики планируют выпустить два крупных сюжетных дополнения, добавить онлайн-режим и расширить список платформ, что может включать релиз для PlayStation 5.

Релиз шутера состоялся 20 ноября 2024 года на ПК и Xbox Series X|S, включая подписку Game Pass. Несмотря на успех, проект столкнулся с критикой за баги и технические проблемы. Студия активно выпускает патчи, чтобы исправить ошибки, включая оптимизацию системы A-Life 2.0. Тем не менее, игра продолжает удерживать внимание аудитории, а её рейтинги в Steam постепенно растут.