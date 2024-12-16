Йеменское движение «Ансар Алла» заявило о нанесении удара гиперзвуковой ракетой по военному объекту в Тель-Авиве, уточнив, что целью стала база в районе Яффы. Израильская сторона сообщила, что ракета была успешно перехвачена системами ПВО. Атака стала частью серии ударов хуситов, которые усилились в последние месяцы и включали использование ракет «Палестина-2» и беспилотников «Яффо».

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) 16 декабря 2024 года заявило об атаке гиперзвуковой баллистической ракетой на израильский военный объект в районе Тель-Авива. По информации представителя хуситов Яхьи Сариа, целью удара стал объект в Яффе, расположенный в пригороде Тель-Авива. Хуситы сообщили, что операция была успешной, однако израильская сторона утверждает, что ракета была перехвачена силами противовоздушной обороны.

Сирены воздушной тревоги сработали в центральных районах Израиля в момент запуска ракеты. Израильская армия подтвердила, что угрозу удалось нейтрализовать, но дополнительные детали о повреждениях или возможных пострадавших не разглашались. Хуситы заявили, что их действия направлены на прекращение израильской блокады сектора Газа и дальнейшие атаки будут продолжаться, пока требования палестинских группировок не будут выполнены.

Серия ударов хуситов на израильские объекты началась в последние месяцы. Среди использованных средств были модернизированные ракеты, такие как «Палестина-2» и «Зу Фикар», а также беспилотники, включая новый аппарат «Яффо», способный обходить израильские системы ПВО. 7 октября хуситы заявили о серии атак, включая удары по военным целям в Тель-Авиве и Эйлате. Также, по их словам, 11 ноября они использовали гиперзвуковую ракету для атаки на базу Нахаль Сорек.