Евросоюз и Украина подписали меморандум о кредите в €18,1 млрд для поддержки экономики и восстановления инфраструктуры. Средства будут покрываться доходами от замороженных российских активов.

28 ноября 2024 года Европейский Союз и Украина подписали меморандум о предоставлении кредита в размере 18,1 миллиарда евро. Эти средства предназначены для покрытия неотложных нужд Украины, включая восстановление критически важной инфраструктуры, поддержку социальных программ и стабилизацию макроэкономической ситуации. Финансовая помощь будет покрываться за счет доходов от замороженных российских активов. Заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис подчеркнул, что инициатива является частью усилий G7 по поддержке Украины в сложный период.

Меморандум дополняет ранее одобренный Советом ЕС пакет помощи, включающий до 35 миллиардов евро макрофинансовой поддержки. Этот пакет предусматривает как краткосрочные меры для удовлетворения текущих потребностей, так и долгосрочные инвестиции в развитие Украины.