Эпоха Советского Союза известна многими аспектами: стремлением к социальному равенству, постоянными дефицитами, экспериментами в производстве продуктов и специфическим ассортиментом магазинов. Консервированная продукция в СССР была не просто популярна, а практически обязательна, ведь консервы позволяли хранить продукты дольше и облегчали быт. Однако некоторые виды консервов, представленных на полках магазинов, могут показаться странными или экзотическими для современного покупателя. Китовые стейки, крабы в жестяных банках и даже консервированная вода — всё это было частью советской продуктовой линейки. В этой статье мы подробнее расскажем об уникальных и необычных консервах, которые можно было встретить в Советском Союзе.

Мясо криля: новинка на полках магазинов

В конце 1960-х годов на прилавках магазинов СССР появились консервы с мясом криля. Этот маленький ракообразный обитает в океане и богат белком, поэтому мясо криля быстро нашло своих поклонников. Консервы отличались высокой пищевой ценностью и относительной дешевизной. Продукт позиционировался как здоровая альтернатива мясу и рыбе, и хотя не всем он пришёлся по вкусу, его оценили за полезные свойства и оригинальность.

Консервированные макароны: быстрое решение для советских домохозяек

Консервы с макаронами начали появляться на полках советских магазинов в конце 1950-х годов и сразу привлекли внимание покупателей. В отличие от привычных сегодня сухих макарон, советские консервы с макаронами представляли собой готовое блюдо, включающее макароны, мясо, куриный паштет или рагу. Достаточно было открыть банку, выложить её содержимое на сковородку и разогреть, чтобы получить полноценный обед или ужин.

Консервированные макароны были частью программы улучшения условий жизни женщин. Руководство СССР стремилось облегчить домашний труд, предлагая более удобные решения для повседневного быта. Такой подход позволял женщинам экономить время на готовке, что было особенно актуально в эпоху, когда рабочий день был длинным, а многие хозяйки работали наравне с мужчинами. Сегодня такие консервы практически исчезли, но они остались в воспоминаниях старшего поколения как вкусное и сытное блюдо.

Березовый сок: популярный и полезный напиток

Березовый сок был одним из любимых напитков в СССР. Многие граждане сами собирали его, отправляясь весной в лес, чтобы набирать сок из берез. Те, кто не имел возможности это сделать, могли купить березовый сок в магазинах на разлив или в трёхлитровых банках. Натуральный сок ценился за свои полезные свойства, богатый витаминами и минералами, он был доступен для широкого круга населения.

В 1980-е годы, в период перестройки, на полках магазинов появился консервированный березовый сок в жестяных банках. В отличие от натурального сока, в консервированный сок добавляли лимонную кислоту, сахар и ароматизаторы, что делало его менее натуральным. Несмотря на это, напиток оставался популярным, особенно среди городского населения, у которого не было возможности собирать сок самостоятельно.

Крабовые консервы: деликатес, завоевавший западные рынки

Рыбная промышленность в Советском Союзе активно развивалась, и одним из её достижений стало производство крабовых консервов. Сначала такие консервы были популярны на Дальнем Востоке, где производились из местного сырья, но позже их начали поставлять по всей стране. Однако высокая стоимость делала крабовые консервы малодоступными для большинства советских потребителей — баночка крабового мяса стоила около 4 рублей 70 копеек, что было сравнительно дорого.

Советское руководство приняло решение наладить экспорт крабовых консервов. Они получили название «CHATKA» и продавались за границу по более высоким ценам, чем на внутреннем рынке. Название возникло случайно: изначально для этих консервов хотели использовать название «KAMCHATKA», но из-за смены тары на меньшую этикетка не подошла по размеру, и производители оставили только часть слова. Так «CHATKA» стала популярной за рубежом, демонстрируя успехи советской рыбной промышленности. Советские крабы оказались востребованными на международных рынках, что позволило СССР конкурировать с такими странами, как Япония.

Кукумария: морской огурец на столе

Ещё одним необычным продуктом была кукумария — морской огурец, обитающий в дальневосточных морях. Этот иглокожий моллюск богат йодом и другими микроэлементами, полезными для здоровья. Консервы из кукумарии можно было найти в рыбных отделах, и они использовались в салатах и закусках. Несмотря на специфический внешний вид, кукумария ценилась за высокое содержание полезных веществ и необычный вкус, что делало её популярной на Дальнем Востоке.

Китовое мясо: доступный заменитель традиционного мяса

С конца 1930-х годов в Советском Союзе начали активно развивать китобойный промысел. В 1940-х годах к СССР присоединилась китобойная флотилия «Слава», которая значительно увеличила объёмы добычи китов. Первоначально китов ловили ради жира и спермацета, необходимых для фармацевтики и косметической промышленности. Но в условиях дефицита мясных продуктов руководство СССР решило использовать китовое мясо в пищу.

Этот продукт оказался значительно дешевле традиционного мяса: килограмм китового мяса стоил всего 80 копеек — в два раза меньше говядины и свинины. Китовые стейки завоевали популярность у советских граждан и стали доступной альтернативой дорогому мясу. Мясо из китов активно продавалось на протяжении почти тридцати лет, но в 1970-х годах китобойный промысел был ограничен из-за угрозы исчезновения китов.

Консервированная вода: аварийный запас для моряков

Одним из самых необычных продуктов того времени была консервированная питьевая вода. Она не предназначалась для массовой продажи, а использовалась в качестве аварийного запаса для экипажей морских судов. Банки с водой входили в стандартный комплект спасательных шлюпок и предназначались для использования в экстремальных ситуациях, когда доступ к пресной воде был невозможен.

Этот запас гарантировал выживание моряков в случае крушения или длительного пребывания в открытом море.