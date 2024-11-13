Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Необычные советские консервы - от китовых стейков до воды в жестянках

Продуктовые магазины в Советском Союзе часто удивляли ассортиментом консервированных продуктов, которые не встретишь сегодня. Советские консервы не ограничивались рыбой или тушёнкой: на полках магазинов можно было найти блюда из китового мяса, морских огурцов, крабов и даже березового сока. В условиях дефицита и строгой экономии такие продукты были не просто пищей, а настоящим гастрономическим экспериментом своего времени.
1

Эпоха Советского Союза известна многими аспектами: стремлением к социальному равенству, постоянными дефицитами, экспериментами в производстве продуктов и специфическим ассортиментом магазинов. Консервированная продукция в СССР была не просто популярна, а практически обязательна, ведь консервы позволяли хранить продукты дольше и облегчали быт. Однако некоторые виды консервов, представленных на полках магазинов, могут показаться странными или экзотическими для современного покупателя. Китовые стейки, крабы в жестяных банках и даже консервированная вода — всё это было частью советской продуктовой линейки. В этой статье мы подробнее расскажем об уникальных и необычных консервах, которые можно было встретить в Советском Союзе.

Мясо криля: новинка на полках магазинов

В конце 1960-х годов на прилавках магазинов СССР появились консервы с мясом криля. Этот маленький ракообразный обитает в океане и богат белком, поэтому мясо криля быстро нашло своих поклонников. Консервы отличались высокой пищевой ценностью и относительной дешевизной. Продукт позиционировался как здоровая альтернатива мясу и рыбе, и хотя не всем он пришёлся по вкусу, его оценили за полезные свойства и оригинальность.

Консервированные макароны: быстрое решение для советских домохозяек

Консервы с макаронами начали появляться на полках советских магазинов в конце 1950-х годов и сразу привлекли внимание покупателей. В отличие от привычных сегодня сухих макарон, советские консервы с макаронами представляли собой готовое блюдо, включающее макароны, мясо, куриный паштет или рагу. Достаточно было открыть банку, выложить её содержимое на сковородку и разогреть, чтобы получить полноценный обед или ужин.

Консервированные макароны были частью программы улучшения условий жизни женщин. Руководство СССР стремилось облегчить домашний труд, предлагая более удобные решения для повседневного быта. Такой подход позволял женщинам экономить время на готовке, что было особенно актуально в эпоху, когда рабочий день был длинным, а многие хозяйки работали наравне с мужчинами. Сегодня такие консервы практически исчезли, но они остались в воспоминаниях старшего поколения как вкусное и сытное блюдо.

Березовый сок: популярный и полезный напиток

Березовый сок был одним из любимых напитков в СССР. Многие граждане сами собирали его, отправляясь весной в лес, чтобы набирать сок из берез. Те, кто не имел возможности это сделать, могли купить березовый сок в магазинах на разлив или в трёхлитровых банках. Натуральный сок ценился за свои полезные свойства, богатый витаминами и минералами, он был доступен для широкого круга населения.

В 1980-е годы, в период перестройки, на полках магазинов появился консервированный березовый сок в жестяных банках. В отличие от натурального сока, в консервированный сок добавляли лимонную кислоту, сахар и ароматизаторы, что делало его менее натуральным. Несмотря на это, напиток оставался популярным, особенно среди городского населения, у которого не было возможности собирать сок самостоятельно.

Крабовые консервы: деликатес, завоевавший западные рынки

Рыбная промышленность в Советском Союзе активно развивалась, и одним из её достижений стало производство крабовых консервов. Сначала такие консервы были популярны на Дальнем Востоке, где производились из местного сырья, но позже их начали поставлять по всей стране. Однако высокая стоимость делала крабовые консервы малодоступными для большинства советских потребителей — баночка крабового мяса стоила около 4 рублей 70 копеек, что было сравнительно дорого.

Советское руководство приняло решение наладить экспорт крабовых консервов. Они получили название «CHATKA» и продавались за границу по более высоким ценам, чем на внутреннем рынке. Название возникло случайно: изначально для этих консервов хотели использовать название «KAMCHATKA», но из-за смены тары на меньшую этикетка не подошла по размеру, и производители оставили только часть слова. Так «CHATKA» стала популярной за рубежом, демонстрируя успехи советской рыбной промышленности. Советские крабы оказались востребованными на международных рынках, что позволило СССР конкурировать с такими странами, как Япония.

Кукумария: морской огурец на столе

Ещё одним необычным продуктом была кукумария — морской огурец, обитающий в дальневосточных морях. Этот иглокожий моллюск богат йодом и другими микроэлементами, полезными для здоровья. Консервы из кукумарии можно было найти в рыбных отделах, и они использовались в салатах и закусках. Несмотря на специфический внешний вид, кукумария ценилась за высокое содержание полезных веществ и необычный вкус, что делало её популярной на Дальнем Востоке.

Китовое мясо: доступный заменитель традиционного мяса

С конца 1930-х годов в Советском Союзе начали активно развивать китобойный промысел. В 1940-х годах к СССР присоединилась китобойная флотилия «Слава», которая значительно увеличила объёмы добычи китов. Первоначально китов ловили ради жира и спермацета, необходимых для фармацевтики и косметической промышленности. Но в условиях дефицита мясных продуктов руководство СССР решило использовать китовое мясо в пищу.

Этот продукт оказался значительно дешевле традиционного мяса: килограмм китового мяса стоил всего 80 копеек — в два раза меньше говядины и свинины. Китовые стейки завоевали популярность у советских граждан и стали доступной альтернативой дорогому мясу. Мясо из китов активно продавалось на протяжении почти тридцати лет, но в 1970-х годах китобойный промысел был ограничен из-за угрозы исчезновения китов.

Консервированная вода: аварийный запас для моряков

Одним из самых необычных продуктов того времени была консервированная питьевая вода. Она не предназначалась для массовой продажи, а использовалась в качестве аварийного запаса для экипажей морских судов. Банки с водой входили в стандартный комплект спасательных шлюпок и предназначались для использования в экстремальных ситуациях, когда доступ к пресной воде был невозможен.

Этот запас гарантировал выживание моряков в случае крушения или длительного пребывания в открытом море.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

история ссср консерваторы деликатесы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой мыши Rapoo VT960Pro
+
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-424 MAX
2
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 16 (2024)
6
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio SuperEQ T44
+
Обзор телевизора Hisense 55E7NQ PRO
10
Обычные камеры, необычные решения: Как видеонаблюдение трансформирует повседневность
2
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
13
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer Blade RGB (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) объемом 32 Гбайт
8
Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Nexode 100W 12000mAh Power Bank и Nexode 200W 25000mAh Power Bank
9
Обзор и тестирование графического дисплея XP PEN Artist Pro 24 (Gen2) 4K
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России запланировано строительство первой энергетической установки с нулевым уровнем выбросов
5
Intel отказала владельцу Core i9-14900K в гарантийном обслуживании из-за использования жидкого металла
5
Благодаря параллельному импорту в российских С-70 используются передовые западные чипы
4
Украинская разведка: сбитый российский дрон С-70 "Охотник" напичкан западными технологиями
13
В Польше отец и сын нашли клад монет 16-17 веков стоимостью более $120000
2
Роскосмос готовит ответ многоразовой ракете Илона Маска - в 2025 запускается проект "Кузнечик"
7
Представлен прототип китайского воздушно-космического истребителя шестого поколения White Emperor B
3
Samsung выпустит One UI 7 Beta на следующей неделе
2
Инсайдеры назвали уже двух персонажей, которые точно появятся в новой трилогии The Witcher 4
1
Caviar выпустила смартфоны iPhone 16 Pro в честь Джобса, Трампа и Маска
2
Учёные выяснили, что личинки мучного хрущака научились поедать пластиковые отходы и пенопласт
+
Учёные зафиксировали необычный быстрый радиовсплеск в "мёртвой" галактике
+
Программа предварительного тестирования One UI 7 может стартовать в ближайшие дни
+
Microsoft снова принудительно обновляет Windows, не спрашивая пользователей
2
В ЦБ РФ допустили, что в декабре ключевая ставка будет повышена ещё раз
7
STALKER 2 могут запретить в РФ - в этом случае покупателей может ждать уголовная ответственность
8
Симулятор жизни inZOI от KRAFTON получит полную русскую локализацию
2
NVIDIA начинает производство и тестирование RTX 5090 с чипами GDDR7 от Micron
3
Snapdragon 8 Elite 2 получит увеличение производительности и рекордные результаты в Geekbench 6
3
Биткоин снова резко подорожал, установив очередной исторический рекорд стоимости
+

Популярные статьи

Лучшие фильмы с участием Микки Рурка (субъективное мнение)
11
Почему сборка ПК своими руками выгоднее готового компьютера, и что нужно знать рядовым геймерам
35
"The Killing Antidote" (ранний доступ) - краткий обзор игры
1
О мошенниках на маркетплейсах и что я купил на день холостяка 11.11
12
Об улучшении картинки и FPS в играх - PSSR, DLSS, FSR, RSR, XeSS, NIS, ReShade, Magpie и другие
14
Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте
37
Какую видеокарту купить тем геймерам, которые не готовы отдать 40000 рублей за GeForce RTX 4060
19
Как заставить видеокарты Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti тянуть новые игры в 1080p@60 fps
7
Обзор игровой мыши Rapoo VT960Pro
+
Почему Турция, мобилизовав миллион солдат, отказалась от войны на стороне Германии
+

Сейчас обсуждают

Vorvort
14:49
7 млн. рублей за просторную однушку во Владивостоке - это ни разу не дёшево. Для среднестатистического россиянина со средней зп 76К (Росстат за 2023 год) абсолютно неподъемная покупка. По факту зарпла...
После завершения программы льготной ипотеки цены на жилье в России начали стремительно снижаться
Waramagedon
14:47
Ты не статистика. Дрова от Интел Майки тебе закачивают сразу, хочешь ты этого или нет. Я к примеру качал относительно недавно, потому как все таки есть разница в версиях драйверов. Пользуюсь встройкой...
Intel сократила размер графического драйвера на 500 МБ
rdev
14:47
Теперь их двое Попов с БолгенОС(Россия) и Чимбал с Chimbalix(Белларусия) Слава отечественным разработчикам.
Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте
ДУ50
14:44
Иди лечись.
AMD сократит 4% персонала для перераспределения ресурсов
MriS
14:42
Сотки хватает, пока качается зарядку можно делать, а не брюхо отращивать) В топку все эти лишение траты на роутеры и тарифы 😁
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
eai
14:41
Будут конкурентами фокскона у которого тоже есть своя готовая ОЕМ платформа для выпуска электромобилей. Но условия у катл заманчивые, что и говорить.
Универсальная платформа CATL позволит упростить выход производителей на рынок электромобилей
Китя
14:40
Так у меня там тоже kryptex деньги лежат 1200р. а вывести их сложно создавать кошели в итоге если получится вывести 500р с 1200р тебе повезло вот и забил на эти копейки.
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
FelsheR-молодец
14:40
для тебя долбоеба и 4 тыщи - деньги и моча из полторашек - божья роса. Ты шишан, нормальных людей с собой идиотом не равняй.)
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
Гега Озургетский
14:38
Согласен, вот я с тобой наверное первый раз сейчас согласен
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
eai
14:36
Натриевые уже серийно выпускают, это да. Но перспективнее другие: различные варианты литий-металлических, вот там реально до 1000 ватт на кг и выше - емкость доходит. То есть 100 квт батарея будет вес...
CATL считает, что натрийионные аккумуляторы перспективнее твердотельных
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем