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Как космонавты справляют нужду в невесомости и с какими проблемами они сталкиваются

Вспомним историю, самые знаковые события в космической гонке и рассмотрим важную тему на примере МКС.
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МКС — наиболее крупный из всех искусственных объектов, присутствующих в космосе. В целях проведения экспериментов и научных миссий станция регулярно совершенствуется, развивается ее оснащение в техническом плане — сотни миллионов долларов на эти цели выделяют НАСА, Европейское агентство и Роскосмос. Увы, но совершенной техники не бывает, поэтому поломки на станции неизбежны. Часто выходят из строя различные электроприборы, оборудование научного назначения — достаточно мелкие проблемы. Из серьезных ЧП выделить можно недавнюю дыру в станционной обшивке и сбой в охладительной системе.

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Но реальной проблемой на Международной космической станции являются, на самом деле, туалеты. Частые их выходы из строя вызывают широкий информационный резонанс.

Что там с короткими замыканиями?

Проблемы начались вместе с первыми попытками полета на околоземную орбиту. Первым американским астронавтом в мае 1965 г. должен был быть Алан Шепард. Его полет суборбитального типа должен был длиться около 15 минут, об естественных физиологических потребностях просто даже задумываться никто не стал. А вот нелетная погода и отказы части оборудования привели к тому, что старт вынуждены были задержать на 4 с лишним часа.

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В итоге, когда Алан уже буквально взмолился о том, что ему нужно сходить по малой нужде, ему после обсуждения в ЦУП разрешили делать это в скафандре, невзирая на риск отказа телеметрических датчиков и короткого замыкания электрооборудования. Отменять помпезный полет с множеством гостей и зрителей не стали, конечно. Запуск прошел удачно, несмотря на то, что у Шепарда была мокрой спина внутри скафандра.

Что было дальше?

Мочеприемник для скафандра в итоге смог опробовать только третий американский космонавт. Второй астронавт Гас Гриссом был на орбите в специальном трико из двухслойного материала. А вот Джону Гленну значительно больше повезло, так как на орбите он был с устройством, названным громким именем UCD (девайс для сбора мочи). Состоял девайс из трубки, презерватива особой конструкции и емкости для сбора. Впоследствии была еще доработка — ручной насос для перекачивания мочи в емкость из переносного мочеприемника.

 В итоге, насос работал отвратительно, шланги текли, везде летали шарики желтого цвета. В итоге, на последних часах полета было зафиксировано немало замыканий оборудования. Кстати, американские космонавты сидели на строжайшей диете, чтобы меньше хотелось в туалет, как говорится, по-большому. Оборудования для этого не было вообще.

А что с разработкой и инновациями в этом направлении?

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В этом направлении мысли конструкторов из США шли извилистой и сложной дорогой. Разработанные устройства были не очень удобными и сложными в эксплуатации. С твердыми отходами жизнедеятельности вообще были огромные проблемы. Нужно было иметь серьезную подготовку и огромную силу воли, чтобы приклеить себе к ягодицам специальный мешочек и пакет. Кстати, в нем надо было еще перед тем, как отнести каловые массы в большой приемник для сбора, пальцами перемешать содержимое. Брррр, даже звучит жутко!

Затем приходила очередь влажных салфеток и бумаги, которая после использования должна была быть помещена в специальный другой пакетик. Обычно на это дело уходило около часа. Кстати, в расшифровках переговоров космонавтов на «Джемини» регулярно присутствуют обсуждения того, чье именно д.......о летает внутри кабины...

Астронавты из США из экипажа «Джемини» смогли обогнать советских конкурентов по продолжительности полета, но волевых усилий было приложено огромное количество. Поэтому можно точно сказать, что наши российские разработчики точно превзошли своих западных коллег в этом важнейшем аспекте нормального ритма жизни и существования в космосе.

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