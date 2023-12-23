За год боев на Восточном фронте вермахт потерял много единиц техники. Генералы поняли, что нынешняя тактика не работает против советских войск. Имеющееся оружие не давало никаких преимуществ, а лишь позволяло держаться на равных на поле боя.

Красная Армия оборонялась даже в непростых условиях, находясь в окружении вражеской артиллерии и самолетов. Советская фортификация была непреодолимым барьером для немецкого вооружения, чтобы сокрушить её, требовалась мобильная тяжелая артиллерия.

реклама





И вот в июне 42-го года вермахта, знавшего о главных проблемах своей армии, ознакомили с необычной идеей. Эдвард Гротте разработал проект сухопутного крейсера. Ранее он разрабатывал чертежи подводных лодок для кригсмарине. Предложенный Гротте танк весил 1 000 тонн, имел артиллерийскую башню и два орудия, до этого стоявшие только на морских линкорах.

Гигантская «крыса» – плод разума немецкого гения

Гротте был весьма настойчивым и убедительным, поэтому Гитлер всерьез воспринял его проект. План утвердили, вермахт передал указ министру вооружений Шпееру найти средства и обеспечить изготовление пробного образца в ближайшее время.

Кодовое название проекта – «Landkreuzer P.1000», а первую модель назвали «Крысой». В этом был заложен свой смысл: сухопутный крейсер должен прогрызать оборону противника, не оставляя времени на раздумья.

реклама





Проектировщик не впервые работал с танками. В 30-х годах прошлого столетия он разрабатывал схемы вооружения для СССР. К примеру, в 31-ом году был представлен «Танк Гротте», ещё называемый ТГ-1, не прошедший испытания.

Но боевую единицу построили не зря. За год советские инженеры доработали идею и подогнали под собственные нужды, построив знаменитый танк прорыва Т-35.

Гротте выдвинул на рассмотрение и другой свой проект – танк, весящий 1000 тонн. Сталин заинтересовал им, но после ознакомления с требуемыми промышленными мощностями отказался от идеи. В те времена заводы не могли обеспечить изготовление таких монструозных деталей.

реклама





Когда Гитлер захватил власть в Германии, всех немецких специалистов депортировали обратно на родину. Гротте, оставшись без работы, подался проектировщиком в рейх. Но не стал заниматься танками, а переквалифицировался в корабелы, где мог спокойно воплощать свои монструозные амбиции.

Идеальный проект, который невозможно воплотить

В ходе войны навыки Гротте в танкостроении снова оказались востребованными. Его идея с сухопутным крейсером нашла одобрение в руководящих кругах рейха. Правительство выделило крупную сумму и уже к концу 42-го года специалисты завершили составление чертежей. Оставалось лишь построить саму конструкцию.

Но оставался важный нюанс: промышленные мощности, которые Германия не имела в своем распоряжении. Переоснастить заводы под новинку было вполне реально, но на это ушло бы много времени. Скорее всего война бы уже завершилась и гигантское творение осталось не у дел.

реклама





Удивительно, как расчетливый министр вооружений допустил столь банальную ошибку. Руководство не жалело денег на создание чертежей, но «забыло» проверить практические возможности реализации проекта. В итоге Шпееру пришлось сдать план в архив, а Гротте вернулся к разработке подводных лодок.

Нельзя отрицать, что «Крыса» – это идеальное оружие, против которого окажется бесполезна даже современная фортификация. Танк преодолевал бы простые препятствия за счёт массы, а для более серьезных укреплений предназначалось башенное орудие.

Технические возможности «гиганта»

На «Крысу» должны были установить целых 8 двигателей от морских суден. Суммарная мощность составляет 16 000 л. с. На ровной местности танк смог разогнаться бы до 30 км/ч, что являлось впечатляющим результатом для таких габаритов.

В качестве вооружения планировалось установить корабельные орудия калибром 283 мм. Некоторые инженеры того времени, заставшие разработку проекта, рассказали, что башню успели построить и она побывала в испытаниях. Но в советских источниках нет информации на этот счет. Даже чертежи махины «утеряны» со временем. Или их где-то спрятали, как и остальную документацию вермахта.

Планировалось, что танк будет иметь ещё две башни с вооружением, но уже меньшего калибра, но это собирались утвердить после первых испытаний.

Длина «Крысы» составляла 35 м, в ширину она была 14, в высоту – 11. Длина гусеничного полотна – 3 м. Несокрушимую махину хотели заковать в броню, толщиной 40 см, но даже этого было мало, чтобы уберечься от авиационных бомб. Но справиться с советскими самолетами было реально, установив зенитный комплекс прямо на танке или пустив в сопровождение союзную авиацию.

Ещё один «трудный» момент – это доставка крейсера на поле битвы, но решение быстро разработали бы, получив столь мощное оружие в свое распоряжение.

Был ли проект жизнеспособным?

Послевоенные историки, изучавшие идею немецкого инженера, расходятся во мнении об удачности «Крысы». Первые считают, что танк стал бы настоящим «чудо-оружием», имея неограниченные возможности. Остальные склоняются ко мнению, что даже простое строительство этой махины не представлялось возможным из-за габаритов конструкции.

«Монстра» остановили не экономические преграды или скудоумие инженеров, а недостаточные промышленные мощности Германии того времени. Реализация столь масштабных проектов поставила бы под угрозу производство других видов вооружения. Впрочем, на итоги войны это не повлияло.

Мог бы спасти монструозный проект от поражения армию вермахта? Если шанс и был, то слишком низкий. Шпеер сильно сомневался в его возможностях. Побеседовав с генералами, в том числе и не боевыми, он понял, что от грандиозной задумки не ожидали многого. Это была чистой воды авантюра. Ведь куда целесообразнее произвести сто единиц «Тигров», чем одну «Крысу», необкатанную в полевых условиях.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Также немецкие генералы боялись, что Красная Армия захватит на поле боя супертанк. И тогда бы монструозное «детище» стало причиной поражения армии вермахта.