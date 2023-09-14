Совет ЕС не уточняет, по каким причинам решено было исключить россиян из черного списка.

В Евросоюзе приняли решение об отмене ограничений в отношении четырех российских граждан, включая погибшего полковника Шуваева, экс-руководителя компании Ozon Шульгина и ещё двух предпринимателей: Ахмедова и Березкина. Об этом стало известно от сообщения, опубликованного в «журнале ЕС», где размещают новые акты и постановления.

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В Евросоюзе не уточнили, в результате чего принято решение об отмене ограничений в отношении перечисленных лиц.

Шульгин не присутствует в санкционных списках, но ещё расценивается персоной «нон-гранта» за рубежом. Его уберут из черного списка через 60 дней.

Евросоюз ввел свыше десятка пакета санкций в отношении России и её граждан, также были внедрены многочисленные индивидуальные ограничения. Причиной для этого послужил украинский конфликт. Большинство российских предпринимателей обратились в Европейский суд с целью оспорить попадание в санкционный список, а также разморозить свои активы.