Сейчас лидеры двух стран ведут переговоры на космодроме Восточный, расположенном на Дальнем Востоке.

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным подчеркнул, что Пхеньян останется и дальше верным сторонником Москвы. Об этом написали в публикации ТАСС.

С точки зрения руководителя Северной Кореи, Россия «встала» для противостояния иностранному противнику, чтобы отстоять свои территории и безопасность. Он надеется, что оба государства объединяться, чтобы противоборствовать насаждаемому западом империализму.

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Сейчас лидеры двух стран ведут переговоры на космодроме Восточный, расположенном на Дальнем Востоке.

В рамках встречи руководители КНДР и РФ должны проработать все вопросы сотрудничества, включая экономические взаимоотношения и обмен культурой. В ходе беседы лидеры выразят своё мнение о ситуации в регионе и в мире.

В переговорах также приняли участие несколько уполномоченных лиц, включая пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, руководителя МИД РФ Сергея Лаврова и ещё пара представителей различных ведомств.