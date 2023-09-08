Эксперт рассказал, что украинские военнослужащие начали проводить комбинированные атаки. Пехота ВСУ идёт на штурм, в то время как артиллерийские системы наносят удары по позициям.

Украинские военнослужащие начали придерживаться иной тактики, атакуя позиции российской армии возле населенного пункта Червоная Диброва, находящегося на территории Луганской народной республики. О ситуации на данном участке линии боевого соприкосновения стало известно со слов отставного подполковника ЛНР Андрея Марочко. Он предоставил подробности изданию РИА Новости.

Эксперт рассказал, что украинские военнослужащие начали проводить комбинированные атаки. Пехота ВСУ идёт на штурм, в то время как артиллерийские системы наносят удары по позициям.

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Как только завершаются «накаты», наступает период активной контрбатарейной борьбы. Марочко рассказал об этом, указывая на собственные источники, приближенные к ситуации на данном участке линии соприкосновения.

С точки зрения военного эксперта, украинское руководство прибегло к подобной тактике для того, чтобы потянуть время. Сейчас Киеву необходимо произвести перегруппировку собственных подразделений и пополнить количество штурмовых отрядов. Дефицит личного штата является острой проблемой для ВСУ, препятствующей в совершении маневров.

Ранее Марочко рассказал о продвижении российской армии в направлении Купянска. С его слов стало понятно, что бойцы планомерно движутся в направлении населенного пункта Сеньково в ЛНР.

Перед этим поступило официальное сообщение от МО РФ. В ведомстве рассказали, что российским войскам удалось отразить 5 атак ВСУ в пределах Красного лимана.