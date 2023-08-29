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Для Starfield уже выпустили первый патч, при этом ещё даже не состоялся релиз в раннем доступе.
Обновление улучшит производительность и устранит найденные тестерами баги, касающиеся графики, геймплея и квестов.
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Сейчас космическая ролевая игра Starfield у всех на слуху. Bethesda боится разочарования фанатов, поэтому оперативно работает над устранением любых погрешностей. Ещё даже релиза не было, а уже вышел патч с обновлением.
Его размер составляет около 15 ГБ. Скачивание доступно пользователям, предварительно загрузившим клиент игры. Разработчики не указали, что именно содержится в обновлении. Как утверждает издание Insider Gaming, патч исправляет баги, в основном затрагивающие производительность и графику.
В примечании к патчу указано следующее:
- повышена стабильность при остановке или запуске игры;
- устранили сбой, всплывавший у игроков при просмотре финальных титров;
- исправлена ошибка, возникавшая при загрузке сохранений на корабле;
- улучшена производительность, игра стала стабильнее;
- устранена ошибка, из-за которой пропадали волосы у персонажей и т.д.
Все обновление содержит мелкие корректировки графики. Ранее инсайдеры передали информацию, что в игре отсутствуют серьезные баги, только мелкие недочеты.