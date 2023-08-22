Так же был уничтожен 120-миллиметровый миномет, вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий, сообщил РИА Новости во вторник источник, знакомый с ситуацией.

Артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили вблизи Херсона гаубицу М777, находящуюся в распоряжении украинских сил. Вооружение производится Америкой. Также были поражены минометные расчеты и запас боеприпасов к ним. РИА Новости узнали подробности от источника, близкого к ситуации.

За прошедшие 24 часа произошло несколько столкновений с украинским военнослужащими. В результате артиллерийского удара российской армии на Херсонском направлении удалось уничтожить гаубицу, несколько бойцов ВСУ, а также миномет с калибром 120 мм.

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Также источник подчеркнул, что ближе к полуострову, находящемуся в устье Днепра, были поражены две временных точки дислокации украинских солдат. 12 военнослужащих ВСУ погибли, 5 получили ранения различной степени тяжести. Другая позиция украинских солдат была уничтожена возле Каховки.



