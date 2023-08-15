Жители штата Колорадо Брэндон Мартинез и Кейлин Макросси-Мартинез столкнулись с необычным инцидентом на собственной свадьбе.

В США свадьба прошла с участием неожиданного гостя – медведя. Об этом сообщено в публикации ABC7 News.

Жители штата Колорадо Брэндон Мартинез и Кейлин Макросс-Мартинез столкнулись со странным визитером на своей свадьбе. В их шатер, в котором хранились продукты, пожаловал голодный медведь. Увидев стол, усеянный десертами, лесной житель не устоял и полакомился ими. Пусть охрана и оперативно отреагировала на произошедшее, медведь успел съесть буквально все, не оставив и крошки гостям.

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Невеста опубликовала в собственных социальных сетях снимки, на которых видно, как черный медведь поедает десерты, стоя на столе. Кадры заинтересовали её подписчиков, а также СМИ.

В списке приоритетов медведя лидерство заняли лимонные батончики, после он переключился на каноли, которые гости желали отведать. Невеста, беседуя с журналистами, заявила, что все десерты были съедены внезапным визитером.

Ранее произошел другой интересный случай в городке Торнтон. Кот по кличке Бруно выгнал медведя с собственного двора.