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Американист Самуйлов спрогнозировал распад США, если Трампа посадят

Соединенные Штаты могут распасться приблизительно на три государственных образования: восточное побережье, промышленно развитое западное побережье и центральные штаты от Иллинойса до Техаса, — заявил Самуйлов.
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Если представители Демократической партии смогут отправить за решетку бывшего американского лидера Дональда Трампа до момента, как начнется предвыборная компания, то высока вероятность, что США столкнутся с гражданской войной и делением на отдельные регионы. Об этом указано в материале NEWS.ru.

Подобную позицию изложил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Сергей Самуйлов. Он считает, что в нынешних реалиях просматриваются контуры государств, образованных из распавшейся Америки. С точки зрения эксперта, демократам не следует преследовать бывшего президента, особенно накануне выборов.

Самуйлов утверждает, что США распадется на три крупные государства: восточное побережье, сосредоточие всей промышленности – западное побережье, а также центральный регион.

Техас, славящийся своими сепаратистскими тенденциями, попытается и вовсе стать независимым. Местные граждане больше всего ценят свободу от внешнего руководства.

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