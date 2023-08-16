Если представители Демократической партии смогут отправить за решетку бывшего американского лидера Дональда Трампа до момента, как начнется предвыборная компания, то высока вероятность, что США столкнутся с гражданской войной и делением на отдельные регионы. Об этом указано в материале NEWS.ru.

Подобную позицию изложил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Сергей Самуйлов. Он считает, что в нынешних реалиях просматриваются контуры государств, образованных из распавшейся Америки. С точки зрения эксперта, демократам не следует преследовать бывшего президента, особенно накануне выборов.

Самуйлов утверждает, что США распадется на три крупные государства: восточное побережье, сосредоточие всей промышленности – западное побережье, а также центральный регион.

Техас, славящийся своими сепаратистскими тенденциями, попытается и вовсе стать независимым. Местные граждане больше всего ценят свободу от внешнего руководства.