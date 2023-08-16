Американист Самуйлов спрогнозировал распад США, если Трампа посадят
реклама
Если представители Демократической партии смогут отправить за решетку бывшего американского лидера Дональда Трампа до момента, как начнется предвыборная компания, то высока вероятность, что США столкнутся с гражданской войной и делением на отдельные регионы. Об этом указано в материале NEWS.ru.
Подобную позицию изложил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Сергей Самуйлов. Он считает, что в нынешних реалиях просматриваются контуры государств, образованных из распавшейся Америки. С точки зрения эксперта, демократам не следует преследовать бывшего президента, особенно накануне выборов.
Самуйлов утверждает, что США распадется на три крупные государства: восточное побережье, сосредоточие всей промышленности – западное побережье, а также центральный регион.
Техас, славящийся своими сепаратистскими тенденциями, попытается и вовсе стать независимым. Местные граждане больше всего ценят свободу от внешнего руководства.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила