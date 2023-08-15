Китайские производители усилили свои позиции на рынке Европейского союза (ЕС) и все чаще занимают место немецких. Об этом со ссылкой на исследование экономического аналитического центра работодателей IW пишет Reuters

За прошедшие 2-3 года Китай увеличил собственную долю в суммарном импорте ЕС. Европа стала буквально зависимой от Пекина, опередив темпы, выдерживаемые десятилетиями.

Больше всего импорта из КНР фиксируется в сфере высокотехнологичной продукции. В этой отрасли Пекин начал активно конкурировать с Берлином. Европа становится более зависимой от Китая даже в строительстве автомобилей, где ранее наблюдалось абсолютное лидерство ФРГ. За прошедшие 18 лет позиции Германии лишь слабели, а доля КНР постепенно увеличивалась.

реклама

Немецкая промышленность переживает не лучшие времена. Энергоносители стали значительно дороже, а китайское руководство способствовало преодолению трудностей у собственных экспортеров. Угроза сокращения поставок затронула целый перечень энергоемких сфер Германии. Пострадала даже химическая промышленность. Об этом было заявлено одним из участников исследования Юргеном Маттесом.

Китай стал более конкурентоспособным в отрасли электромобилей. Увеличив собственные производственные мощности, КНР начала активнее продвигать выпускаемую продукцию на европейских рынках. ЕС же устраивает данное положение дел, ведь зарубежные государства сейчас осуществляют энергетический переход. В Европе планируют ввести в эксплуатацию порядка 30 млн единиц электромобилей за следующие семь лет.

В отдельных сферах Китай смог вырвать лидерство на европейском рынке сбыта. К примеру, отрасль электротехнической продукции полностью контролируется Пекином. ФРГ же сокращает собственную долю, особенно в последнее время. В докладе указывается, что Германия не может справиться с моделью промышленного экспорта.