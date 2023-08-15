Джонсон напомнил, что американские СМИ резко сменили риторику и перестали с энтузиазмом писать о "победах" киевских силовиков.

Украина может потерять зарубежную военную поддержку, если не добьется каких-либо успехов в нынешнем конфликте. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, беседуя с журналистом Стивеном Гарднером.

Эксперт подчеркнул, что отношение Вашингтона претерпело значительные изменения. Ранее американские СМИ освещали контрнаступление исключительно с положительной стороны, указывая на успех операции. Сейчас же всё чаще в публикациях присутствует слово «провал».

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Джонсон рассказал, что иностранные СМИ открыто заявляют о несоответствии результатов контрнаступления и ожиданий США. Если ситуация не изменится, Вашингтон может отказаться от дальнейшей поддержки Украины, сочтя операцию бесперспективной.

Если Киев лишится зарубежной военной помощи, он просто сдастся. Украинскому правительству останется лишь капитулировать, так как у ВСУ не хватит ресурсов для продолжения боя. Киев полностью зависим от западной техники и вооружения.