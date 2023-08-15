В то же время Украина сама должна решить, когда и на каких условиях вести переговоры, заключил глава офиса генсека НАТО.

Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допускает, что Украина может присоединиться к альянсу, если уступит часть собственной территории РФ. Политик считает вариант одним из наименее благоприятных, но подобную вероятность исключать нельзя.

Йенсен подчеркивает, что выход для Украины состоит в том, чтобы перестать сражаться за территорию, но в качестве «компенсации» откроется членство в альянсе. За Киевом закрепляется возможность о самостоятельном определении условий и сроков проведения переговоров. Политик рассказал об этом во время публичных дебатов в норвежском Арендале.

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Он утверждает, что уже активно ведутся переговоры о статусе Украины по завершении конфликта. Вопрос о том, чтобы Киев оставил территории, был поднят различными высокопоставленными лицами.

Йенсен не желает такого развития событий, но это один из наиболее вероятных исходов, при котором ВСУ не потеряет ещё больше людей и техники. Сейчас это может стать спасением для Украины.

Вступление в НАТО – одна из главнейших задач Владимира Зеленского. 30 сентября прошлого года он подал заявку на присоединение к альянсу в ускоренных условиях. Вступление в НАТО, с точки зрения Зеленского, является гарантией безопасности Украины.