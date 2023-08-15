По мнению Джонсона, сейчас главная задача Москвы заключается в ослаблении ВСУ. Впоследствии это позволит форсировать Днепр и освободить Одессу, уточнил специалист.

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон, беседуя с журналистом Стивеном Гарднером, рассказал, что Россия не затянет с ответной реакцией, если армия Польши попытается «отобрать» западные регионы Украины.

Во многом будущее конфликта определяется действиями иностранных лидеров. Если зарубежные страны решат увеличить угрозу, а Варшава вторгнется на территорию Украины, то Россия может изменить приоритеты в военном плане.

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Джонсон считает, что сейчас Москва поставила перед собой задачу по ослаблению ВСУ. Если всё удастся, российская армия без труда форсирует Днепр, а после освободит Одессу, имеющую историческое значение для РФ.

В Службе внешней разведки России неоднократно акцентировали внимание на том, что Польша «метит» на украинские территории. Согласно мнению руководителя СВР Сергея Нарышкина, Варшава уже давно разрабатывает сценарии собственного наступления, а также надеется на помощь своих коллег в данном вопросе – Америки и Британии.