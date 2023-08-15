Эксперт отметил, что у России есть все военные мощности, чтобы продвигаться вперед.

Для России Одесса имеет большую историческую ценность. То, что государство хочет вернуть город в своё распоряжение является оправданным. С таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, беседуя с журналистом Стивеном Гарднером.

Чтобы понять ценность Одессы для РФ, стоит рассмотреть аналогию с Техасом. Город перешел в распоряжение мексиканцев. Большая часть граждан Америки воспротивится подобному решению, пожелав вернуть данную территорию себе. Такое же рвение и движет Россией.

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Эксперт подчеркнул, что ВС РФ имеют необходимые ресурсы и мощности, чтобы двигаться вперед.

Перед этим с СМИ побеседовал советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он подчеркнул, что российская армия может начать наступление в республике, но предпочитает оставаться в режиме активной обороны.

Тактика, избранная руководством ВС РФ, позволяет достичь больших результатов на поле боя, одновременно защищая территории и отбивая атаки противника.