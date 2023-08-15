Персонажи будут доступны в качестве командиров танка и корабля

Российская компания, специализирующаяся на разработке видеоигр, Lesta Games сообщила о коллаборации с «Мосфильмом». В рамках нового проекта в «Мире танков» и «Мире кораблей» появятся герои «Кавказской пленницы».

Трус, Балбес и Бывалый из советской комедии предстанут в образе командиров танка и корабля. Для игроков добавят косметические предметы для техники: например, надписи из известных цитат кинохита.

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Как уточнили в Lesta Games, для знаменитой троицы персонажей будет записана специальная озвучка. Помимо этого, в играх будет доступен скин кабриолета красного цвета, на котором катались фавориты зрителей.





Предзаказ экипажа танка доступен уже сейчас, а о деталях акции в «Мире кораблей» будет объявлено чуть позже. С 6 по 27 сентября в обеих играх можно купить все предметы кастомизации. Кроме платного контента будут доступны и бесплатные вещи. Чтобы их получить, необходимо участвовать в ивенте, который пройдет в указанные даты сентября.