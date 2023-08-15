Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Героев «Кавказской пленницы» добавят в «Мир танков» и «Мир кораблей»
Персонажи будут доступны в качестве командиров танка и корабля

реклама

Российская компания, специализирующаяся на разработке видеоигр, Lesta Games сообщила о коллаборации с «Мосфильмом». В рамках нового проекта в «Мире танков» и «Мире кораблей» появятся герои «Кавказской пленницы».

Трус, Балбес и Бывалый из советской комедии предстанут в образе командиров танка и корабля. Для игроков добавят косметические предметы для техники: например, надписи из известных цитат кинохита.

реклама

Как уточнили в Lesta Games, для знаменитой троицы персонажей будет записана специальная озвучка. Помимо этого, в играх будет доступен скин кабриолета красного цвета, на котором катались фавориты зрителей.


Предзаказ экипажа танка доступен уже сейчас, а о деталях акции в «Мире кораблей» будет объявлено чуть позже. С 6 по 27 сентября в обеих играх можно купить все предметы кастомизации. Кроме платного контента будут доступны и бесплатные вещи. Чтобы их получить, необходимо участвовать в ивенте, который пройдет в указанные даты сентября.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Hill: Россия "незаметно" начала новое наступление в Харьковской области, а Генштаб ВСУ проспал его
16
Неисправный Tesla Cybertruck на обочине случайно продемонстрировал устройство подвески и днища
1
Украина просит исключить Израиль из Контактной группы по обороне Украины
35
«Калашников» опробовал новую систему разведки в зоне СВО
2
Генерал Чиани: Мы нанесли удар, чтобы предотвратить угрозу Нигерии и Нигеру
15
Россия призывает партнеров по БРИКС к совместным экспедициям
+
Bild: Запад передал Украине не более 100 современных танков, Россия производит 50 в месяц
7
Уникальный российский танк «Терминатор-2», видимо, был уничтожен беспилотниками
12
В республике Нигер стремительно вырос спрос на ткань белого, синего и красного цвета
3
Политик Барака: США сделают Зеленского козлом отпущения из-за разгрома ВСУ
3
Кадры раскрытия крыльев планирующих версий авиабомб ФАБ-500 появились в Сети
+
Украина теряет танки Leopard 2 в ходе контрнаступления
1
Бывший агент ЦРУ Джонсон: Украина останется без Одессы, если она продолжит наступать
4
Майкл Маккол назвал разморозку $6 млрд Ирана подпиткой его ядерных амбиций
+
«Иностранные наемники бегут с передовой» — полковник Дуглас Макгрегор
1
Украина не сможет получить ракеты Taurus в ближайшем будущем
1
ВС РФ засекли и уничтожили украинскую батарею ЗРК C-300 — видео
2
«Ростех» увеличил выпуск бронетехники в четыре раза с начала спецоперации
+
Geekbench показал превосходство Apple A17 Bionic над Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
6
В Сети появились кадры работы российской досмотровой группы на борту судна-нарушителя в Чёрном море
2

Популярные статьи

США намерены уничтожать российские "Кинжалы", "Самраты" и "Авангарды" силами РЭБ, БПЛА и лазерами
36
Изучаем 3 самых перспективных истребителя 6-го поколения – почему Россия не участвует в гонке
23
M1 Abrams: «ржавое ведро» или современная машина – почему танк не так плох, как полагают эксперты
6
"Вы говорите Тайвань, а мы говорим Корея", — в США рассказали о наиболее вероятном конфликте в Азии
5
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году
6
"Охотник за Абрамсами" - Краснополь: лучший высокоточный управляемый снаряд ВС РФ
1
ТОП-9 процессоров Intel и AMD для игр – рейтинг 2023 года
24
Очередное железо с Aliexpress: Матплата ERYING M-ITX "Skyline b660i" с мобильным Core i7 12700H
148
Покупаем мощный игровой ПК для Next Gen@4К за $2000 – тратим заначку, пока видеокарты не подорожали
20
Топ-5 игр, которые нельзя пропустить
19

Сейчас обсуждают

Shatun29
00:14
Нее, в 2014 украинцы освободились от государственности и стали колонией. Начиная с 1991 года 404 как приспособленка думала к кому пристроиться и в итоге побегав по рукам стала секс-рабыней у пендосов ...
Генерал Чиани: Мы нанесли удар, чтобы предотвратить угрозу Нигерии и Нигеру
Shatun29
00:06
По поводу летальных преступлений надо учитывать что в те годы шла афганская война, а в 90-е чеченская. И свободное ношение оружия не может координально изменить картину преступности. Стремление к прос...
Производство суперсовременных истребителей Су-57 в России будет наращиваться
Андрей Гаврилов
00:03
Опасно быть врагом США, но смертельно опасно быть их союзником. (Не помню, кто сказал)
Майкл Маккол назвал разморозку $6 млрд Ирана подпиткой его ядерных амбиций
Вадим Кудрявцев
00:01
смех такие статьи вызывают,карта днище на сегодняшний момент.ну а так если чутка еще чего убавить (640 на 480 например или 320 на 200 и на gts 250 (9800) залетает ,а там и до agp дойдем.Хотя не дойдем...
Radeon HD 7850 за 2000 рублей запустила современные игры с высоким FPS — Cyberpunk 2077 "летает"
Shatun29
23:59
Хватит уже дрочить СССР, несомненно это было великое время и страна была такая же, но она была с недостатками которые и угробили её в конце концов. Нарастить могут что угодно не забирая ресурсы с друг...
Производство суперсовременных истребителей Су-57 в России будет наращиваться
Truth Seeker
23:48
Так украинцы в 2014 получается тоже освободились от зависимости РФ, или это другое. Могилизация также и в РФ прошла
Генерал Чиани: Мы нанесли удар, чтобы предотвратить угрозу Нигерии и Нигеру
N1ghtwish
23:48
Кто-то нормально бабла попилит на очередном BolgenOS, а годного, конечно, все равно ничего не выйдет.
СМИ: на доработку отечественной ОС «Аврора» планируют потратить около 300 млрд рублей
Shatun29
23:44
Не скажи, думаю жители Нигера не согласятся, они назовут это освобождение от колониальной зависимости и способом вернуть себе государственность. Они решились и выполнили, чего сейчас ох как не хватает...
Генерал Чиани: Мы нанесли удар, чтобы предотвратить угрозу Нигерии и Нигеру
Дмитрий
23:43
Одно дело просто учить английский. а другое технический где даже преподавателю сложно будет инструкцию прочитать
Forbes: Украина получит версию "Леопардов", подверженную урону крупнокалиберных пулемётов русских
Эдуард Кузнецов
23:42
7870 с 3 гб еще бодрее будет. Эти карточки, в паре с фуфыксом 8300, походу вечные)) Все уже забыли, что там в те времена клепали нвидия и интел, а про эту парочку еще не один год вспоминать будут. Даж...
Radeon HD 7850 за 2000 рублей запустила современные игры с высоким FPS — Cyberpunk 2077 "летает"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем