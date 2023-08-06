Ранее 6 августа заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о переговорах в Джидде по украинскому урегулированию. По его мнению, предложения о мире на Украине могут существовать при трех ключевых условиях — участии обеих сторон конфликта, учете исторического контекста и текущих реалий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, беседуя с иностранным изданием NYT, рассказал, что сейчас отсутствуют даже малейшие предпосылки к мирному урегулированию украинского конфликта.

Политик подчеркнул, что спецоперация будет продолжаться в штатном режиме, причины для её приостановки или прекращения отсутствуют.

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Перед этим с СМИ побеседовал Дмитрий Медведев. Он указал, что мирное урегулирование украинского конфликта возможно только при соблюдении трех условий. Первое – обе противоборствующие стороны будут заинтересованы в этом, второе – учтут исторический контекст, третье – принятие решений, основываясь на фактических свершения и реалиях. Проще говоря, требования Киева о том, чтобы российские войска вернулись к рубежам, установленным на 1991 год, не будут выполнены.

В июле поступило заявление от российского лидера Владимира Путина. По его словам, Москва положительно приняла проект стамбульского соглашения с Украиной, но Киев посчитал его абсурдным, буквально «выкинув в ведро».