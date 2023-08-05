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Midjourney представила Киану Ривза в образе Джокера и на других различных ролях в кино

Как "потрясающий" актёр мог бы выглядеть играя в популярных фильмах и сериах
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За харизматичным брюнетом закрепилась слава самого доброго актера в Голливуде. Сегодня он не нуждается в представлении, у него есть фанаты в разных странах. Слава к нему пришла благодаря ролям в «Матрице», «Адвокате дьявола», «На гребне волне» и «Джоне Уике». Как вы выглядели культовые кинокартины, если бы в них играл Киану Ривз?

«Во все тяжкие» был признан одним из самых лучших сериалов в истории кинематографа. Здесь Ривз показан в образе бывшего учителя химии, а ныне гуру криминального мира Уолтера Уайта. Поразительно, как положительный герой превращается в отрицательного.

В сериале «Клиника» актер занял место Джона Дориана. Непривычно смотреть на Киану в образе врача, но медицинская форма ему к лицу. Звезда «Матрицы» пожертвовал более 30 миллионов долларов в Фонд борьбы с лейкемией. Можно сказать, что он тоже спасает жизни.

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Ривз в образе капитана Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря» похож на брата Джонни Деппа. Он не снимался в этой приключенческой серии фильмов, но мог бы пополнить актерский состав и предстать в новом амплуа.

Роль Люка Скайуокера в «Звездных войнах» Киану Ривз тоже мог бы исполнить. У звезды большой опыт работы. Он начал актерскую деятельность в 9 лет, играя в театральных постановках. Сейчас ему 58 лет, и он не собирается завершать карьеру. В 2024 году с его участием выйдет вторая часть «Константина».

А вот так бы Ривз выглядел в образе заклятого врага Бэтмена Джокера. Этот персонаж представлен в виде человека с обезображенным лицом, на котором постоянно находится улыбка.

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