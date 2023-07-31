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Сочетание несочетаемого: герои «Простоквашино» в стиле «Ходячих мертвецов» глазами нейросети

Нейросеть Midjourney попыталась изобразить главных героев мультфильма «Простоквашино» персонажами вселенной «Ходячих мертвецов».
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Midjourney продолжает удивлять интернет-пользователей. В этой подборке собраны арты персонажей мультфильма «Простоквашино» в стиле сериала «Ходячие мертвецы». На первый взгляд кажется, что персонажи этих картин абсолютно не сочетаются друг с другом, но нейросеть показала, что мнение ошибочное.

Дядю Федора трудно узнать, ведь из жизнерадостного мальчика он превратился в усатого и бородатого мужчину, который пережил тысячи невзгод и утратил оптимизм. Он держит в левой руке кружку с напитком, словно хочет сказать тост, желая поделиться опытом с потомками.

Шарик тоже уже не тот, но общие черты доброжелательности и готовность выполнять команды, чтобы приносить пользу, остались. Он сидит в режиме готовности что-то сделать и ловит доброе слово или ласковый взгляд со стороны фотографа.

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Матроскин не утратил обаятельный шарм, и в стиле «Ходячих мертвецов» от кота тоже веет харизмой и предприимчивостью. Он может приспособиться к любым обстоятельствам и найти для себя выгоду.

Галчонок сильно отличается от персонажа «Простоквашино» и «Ходячих мертвецов». В стиле сериала на него трудно взглянуть без жалости. Он уже не спрашивает: «Кто там?», птичка уже никого и ничего не ждет от этой жизни. Галчонок устал и хочет отдохнуть.

Завершает подборку почтальон Печкин. Если Печкину в стиле «Ходячих мертвецов» подарить велосипед, вряд ли он сможет измениться. В его глазах чувствуется печаль от пережитых невзгод, но жалеть персонажа не хочется. Он стал сильнее, однако это не сделало его счастливым.

Ранее Midjorney показала героев из разных видеоигр в образе персонажей Mortal Kombat

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