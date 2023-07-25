С помощью нейросети умельцы изменили облики Агента 47, Индиана Джонса, Геральта и других культовых личностей.

Человеческая фантазия неиссякаема, а благодаря нынешним технологическим решениям, включая ИИ Midjorney, её можно воплотить в реальность, по крайней мере в виде артов.

реклама

NerherRealms Studios презентовала бойцов из Kombat Pack – это дополнение для первого Мортал Комбат. Слухи, опубликованные ранее, оказались правдивы – фанаты серии смогут поиграть за бойцов из других вселенных.

Пока неизвестно, оставят ли авторы оригинальный дизайн персонажей, либо же стилизуют их под вселенную Мортал Комбата. Но при помощи нейросети Midjorney удалось представить, как будут выглядеть герои.

К примеру, Агент 47 стал куда более зловещим. Теперь он выглядит как «стелсер», готовый в любой момент отравить своего противника или ударить из тени.

Лара Крофт очень похожа на Соню Блэйд, а Думгай напоминает бойца из вселенной Вархаммера.

Что касается Kombat Pack, в него войдут разные персонажи, начиная Омни-мэном, заканчивая Хоумлендером.

Ранее Midjourney изобразила персонажей из вселенной Marvel в стиле Тима Бертона.