Почему оппозиционные политики в западных странах не хотят поставлять вооружение для ВСУ? Как к таким поставкам относятся простые граждане? Почему Украина так отчаянно отправляет солдат в контрнаступление? В сегодняшней статье, я постараюсь разобраться в этих вопросах.

Всё чаще и чаще в различных европейских государствах начинают выпускать журналистские материалы и даже сатирические ролики явно саркастичной направленности о том, что траты на Украину в плане её поддержки в конфликте с Российской Федерацией слишком значительны.

К примеру, буквально вчера в Германии вышел как раз такой юмористический ролик (предвыборный, кстати) от партии «Альтернатива для Германии», в котором люди в военной форме, крайне напоминающей изделия Хуго Босса 40-х годов прошлого века, выносят из дома обычной немецкой семьи всю мебель под истерические крики Шольца с экрана ТВ (телевизор, кстати, также выносится), а затем типичная немецкая фрау в форме вешает на стену портрет Зеленского и восклицает «Хайль, Зеленский», что за ней несмело повторяет глава семьи. Завершается ролик такой фразой — «Ваш дом в Нато? Смиритесь с НАТО в своём доме».

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Основная тема ролика — колоссальные затраты бюджета Германии на конфликт (более 22 млрд. евро за 1,5 года). Интересная цифра для сравнения — весь бюджет Германии в 2022 году составлял 495,8 млрд. евро. А вот общие расходы Германии на свою оборону — 50,4 млрд. евро. Интересно выглядит для типичного немецкого налогоплательщика, не правда ли? :)

Такие вот ролики и, в целом меняющаяся с восторженной на скептическую риторика представителей власти, журналистов и членов социума западных государств, говорят о том, что на Западе постепенно начинают уставать от трат СВОИХ денег на, по сути своей, ЧУЖУЮ войну. Буквально полгода назад представить себе появление подобного ролика было просто нереально.

Начавшееся 2 месяца назад украинское контрнаступление на Западе часто подразумевалось, как что-то невероятно чудесное, как массированная активная атака, которая за несколько дней отбросит российскую армию как минимум на старые границы, а как максимум — за Урал.

Однако, по целому ряду причин, получается то, что мы сейчас видим — некоторое продвижение на ряже участков фронта, увязание в эшелонированной обороне ВС РФ на многих других, явный провал продиктованной НАТО тактики наступления малыми маневренными группами с большим количеством бронетехники по многочисленным минным полям, а также «весело» горящие под ударами «Ланцетов» и FPV дронов «Леопарды» и ББМ различных видов и стран.

В итоге, как недавно в одном из прямых эфиров сказал Гордон, «Украина фактически стоит у Запада на счётчике». Знаменитый украинский журналист и пропагандист утверждает, что из кулуаров европейской политики пришли новости о том, что Украине по сути осталось на отвоевание собственной территории времени до конца года — а дальше её всячески будут склонять к переговорам, а также экономическим, политическим и территориальным уступкам. Уже в начале осени этого года, как минимум (а в начале следующего — так точно), Западу точно придётся уменьшать масштабы оказываемой официальному Киеву помощи.

Иначе в каждой из стран, особенно с большими расходами, оппозиция будет использовать большие траты бюджета на помощь Украине в качестве аргумента на парламентских и президентских выборах. К примеру, Дональд Трамп, который и без того подвергает постоянной открытой критике помощь Украине со стороны США, не так давно в одном из своих выступлений вообще заявил, что, если станет Президентом, то будет требовать у европейских союзников США полного возмещения затрат на поддержку Украины. Поэтому, при дальнейшей поддержке в том же объёме, что в последние несколько месяцев, вполне может к власти в ряде стран прийти оппозиция — очень сомневаюсь, что это выгодно для нынешних власть имущих.

Я думаю, опять же (исключительно личное мнение), что это прекрасно понимают и на Банковой в Киеве. Поэтому мы и видим наступление ВСУ таким, какое оно есть сейчас. Иного варианта у украинских властей по сути нет — важно отхватить побольше, пока конфликт не заморозят (какая бы из сторон это не сделала).

Так что, думаю, что ближайшие несколько месяцев будут в каком-то смысле решающими для украинского «контрнаступа» и реализации планов наступления. Чего бы Украине это не стоило...