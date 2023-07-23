Основными факторами, при которых возникают опасения по поводу продовольственной безопасности и роста цен — палящие температуры в США и Китае и выход России из зерновой сделки

Изменение климата, аномальная жара, сбои в мировых продуктовых поставках, геополитический конфликт на Украине – всё это поставило под большую угрозу продовольственную безопасность. В некоторых государствах уже отмечается повышение инфляции. И это только начало. Подробности изложены в публикации информационного агентства Bloomberg.

К ключевым факторам, провоцирующим опасности, относят жару в Америке и КНР, прекращение действия зерновой сделки, отказ Индии в продолжении поставок риса, а также наступление Эль-Ниньо (в ходе этого феномена теплеет экваториальная часть Тихого океана). Есть вероятность, что это не лучшим образом скажется на сельском хозяйстве.

реклама

Как считают эксперты, суммарный ущерб только от жары может привести к потерям на 10-20 млрд евро. Засуха приводит к снижению уровня воды в реках, поэтому страдает судоходная отрасль. Экспортные цепочки продовольствия не могут реализоваться в прежнем виде, грузы приходят со значительной задержкой.

С точки зрения аналитиков, повышение стоимости продуктов в мире уже не за горами. До этого присутствовала обратная динамика. Ценники не отличались скачками, но на них могут значительно повлиять внешние факторы, способствующие их росту.

Руководство Великобритании разработало план по адаптации к климатическим переменам. Зарубежное издание выразилось на данный счёт, заявив, что ожидаемое совершенно не соответствует реальности.

Ранее в СМИ появилась новость, что Россия собирается максимально снизить роль Украины на глобальном зерновом рынке.