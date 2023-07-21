В настоящее время российские власти активно прорабатывают новую схему поставок зерна в африканские государства.

Сейчас российское руководство работает над схемой экспорта зерна в африканские страны. В СМИ опубликовали некоторые подробности разрабатываемой стратегии. Как и ожидалось, посредником станет Турция.

Условия, на которых заключили меморандум, подразумевают отправку порядка 1 млн тонн зерна в Анкару. Поставка будет осуществляться Россией по «льготной ставке». Посредником в данном вопросе выступит Катара. Один из украинских дипломатов ознакомился с содержимым инициативы. Он утверждает, что Киев приложит все усилия, дабы предотвратить реализацию схемы.

реклама

Новая схема поставок продукции объясняется завершением действия зерновой сделки. В Кремле приняли решение, что Украина не требуется на мировом рынке зерновых культур. Её роль будут снижать, пока и вовсе не отпадет надобность в ресурсах, находящихся в распоряжении Киева.

Турция и Катара пока продолжают думать над данной схемой. Однозначного ответа не было получено. В СМИ утверждают, что план будет представлен совсем скоро, уже через неделю, в рамках саммита «Россия – Африка», запланированного на 27-28 июля. Мероприятие пройдет в СПб.

Согласно сведениям, поступившим от источников, инициатива будет отвергнута и зарубежными государствами. У этого есть простое объяснение. Если Россия воплотит задуманное в жизнь, произойдет морская блокада черноморских украинских портов. Они играют огромную торговую роль для государства.

Некоторые африканские страны стали меньше доверять России из-за разрыва зерновой сделки. К примеру, кенийские власти заявили, что такие действия РФ сродни «удару ножа в спину». При этом упускается важная деталь. Москва до последнего продлевала сроки зерновой сделки, а иностранные государства игнорировали законные требования РФ. В происходящем стоит винить не Россию, а ЕС, так и не удосужившийся пойти навстречу в данном вопросе.

Ранее вышла интересная статья "Почему Россия вышла из зерновой сделки и как это решение отразится на СВО", где подробно разбирались последствия прекращения зерновой сделки.