Цена Avalanche (AVAX) стремительно выросла в декабре и вчера достигла нового годового максимума на $38

Цена криптовалюты Avalanche (AVAX) стремительно возросла в декабре, достигнув нового годового максимума в $38. Важно отметить, что на текущих уровнях не выявлено четкого горизонтального сопротивления.

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На недельном графике видно, что цена AVAX активно росла с октября и вчера вновь обновила годовой максимум, достигнув $38. В этот момент Avalanche успешно преодолел 750-дневную нисходящую линию сопротивления, присутствовавшую на графике с момента достижения исторического максимума.

Индекс RSI продолжает свой рост и находится выше нейтральной отметки 50, несмотря на перекупленность, при этом не наблюдается медвежьей дивергенции.

Криптовалютные трейдеры и аналитики на платформе X выражают впечатление от текущего ралли Avalanche. JJJCycles подчеркивает бычий прорыв текущего горизонтального уровня и указывает на следующее важное сопротивление на уровне $53. Crypto Ryan отмечает, что цена выросла более чем на 150% с момента его предыдущего прогноза, выделяя долгосрочную восходящую трендовую линию поддержки в районе $55.

Эксперты Shuarix также демонстрируют оптимизм, предполагая, что Avalanche, вероятно, преодолеет линию сопротивления при возвращении торговых объемов. Они отмечают, что за последние 42 дня цена выросла на 180%, как и многие другие монеты, находящиеся в стадии восстановления.

Прогноз цены AVAX: Согласно волновому анализу Эллиотта на дневном графике, наиболее вероятный сценарий предполагает, что цена AVAX находится в пятой и заключительной фазе восходящего движения, начатого в октябре.

Дневной RSI поддерживает оптимистичный прогноз, преодолев линию тренда медвежьей дивергенции. Предполагаемый пик этого движения может быть на уровне $44, что означает рост на 20%. В случае удлинения пятой волны, потенциальная цель – $58, что на 60% выше текущей цены.

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Неспособность Avalanche преодолеть область сопротивления $44 может свидетельствовать о формировании локальной вершины, что, возможно, приведет к снижению на 40% до горизонтальной поддержки в районе $22.