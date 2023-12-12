Компания Safe запускает решение Safe{RecoveryHub} в сотрудничестве с банком цифровых активов Sygnum Bank и группой восстановления цифровых активов Coincover

Safe представляет инновационное решение - Safe{RecoveryHub}, разработанное в партнерстве с Sygnum Bank и Coincover. Это новое средство предоставляет пользователям возможность восстановления доступа к учетным записям через доверенных лиц, выступающих в роли "персональных устройств резервного копирования" - семьи, друзей или коллег. Партнеры, в том числе Sygnum Bank и CoinCover, также могут выступать в качестве хранителей.

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Лукас Шор, соучредитель Safe, подчеркивает, что участники группы "социального восстановления" получают доступ к данным лишь в случае неотложной необходимости. Владельцы криптокошельков сохраняют контроль, имея право вето на отмену восстановления в обычных ситуациях.

Модуль Safe{RecoveryHub} соответствует призыву Виталика Бутерина о целостном подходе к восстановлению критически важных данных. Он предусматривает назначение не менее трех восстановителей или "опекунов", учитывая предпочтения клиента. Этот модуль, где владельцы счетов устанавливают условия управления активами, открывает новую эру финансового суверенитета как в криптоиндустрии, так и в традиционных финансах.

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Safe не первая компания, предоставляющая функционал распределенного социального хранения и восстановления доступа к цифровым активам. Ранее Ledger информировала владельцев аппаратных кошельков Nano X о решении для восстановления с передачей частей сид-фразы сторонним лицам, вызвавший волнение в сообществе.