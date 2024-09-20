Многие люди из разных сфер деятельности часто задумывались о том, когда же наступит конец света? Долгое время к этим идеям относились скептически. Но на сегодняшний день удалось установить примерное время, когда наша планета погибнет. Произойдет это через 4-5 миллиарда лет, когда наше Солнце превратиться в красного гиганта и поглотит Землю. Но как будут развиваться события и сможем ли мы пережить эту катастрофу? Для того, чтобы ответить на этот вопрос и был создан тот проект о котором далее пойдет речь.

*Пояс астероидов у далёкой звезды*

В проекте гражданской науки Exoasteroids, вы будете использовать анимации снимков неба, чтобы искать белые карлики(остатки умерших звёзд), которые изменились в яркости за последнее десятилетие. Эти изменения яркости могут происходить, когда объекты, похожие на астероиды, распадаются на части и выращенная в ходе этого процесса пыль перекрывает для нас часть видимости родительской звезды. Другими словами, когда белый карлик меняет яркость со временем, это признак того, что вокруг него могут вращаться экзоастероиды.

Снимки, которые вы увидите, получены с помощью космического телескопа NASA Wide Field Infrared Explorer ( WISE ). Белые карлики с пылевыми дисками известны уже более 35 лет по наблюдениям в видимом свете . Но космический телескоп WISE уже более десяти лет собирает инфракрасные наблюдения всего неба, что дает нам новый шанс искать изменения яркости, вызванные экзоастероидами.

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*Космический телескоп WISE*

Увы, на сегодняшний день компьютеры не способны отличить настоящие изменения яркости от различных шумов и помех оборудования. Для этих целей учёным необходимо использовать человеческий глаз , который с лёгкостью справляется с этой задачей.

Анимация для каждого белого карлика обычно содержит изображения с телескопа, охватывающие более 10 лет, с начала 2010 года по конец 2021 года. Белый карлик обычно помещается в центр каждого из этих фильмов. Затем вам нужно будет ответить на вопрос: меняет ли белый карлик в центре экрана яркость со временем? Изменение яркости может быть разным в зависимости от того, почему объект является переменным. Таким образом, ищите любое изменение яркости, которое происходит в одном кадре (короткоживущее) или нескольких кадрах (долгоживущее).

*пример белого карлика, который демонстрирует реальные изменения своей яркости*

На сегодняшний день нам точно известно, что малые планеты и кометы могут пережить все те условия, в которых они находятся при формировании звезды. Поэтому было выдвинуто предложение, что они могут пережить и её смерть. Так как эта же судьба ждёт в будущем и нашу солнечную систему, было бы полезно узнать об этом процессе и о тех "счастливчиков"-астероидов, что смогли выжить в этой катастрофе.

Но результаты этого проекта могут ответить и на некоторые загадки прошлого. Некоторые теории утверждают, что астероиды в нашей собственной солнечной системе помогли доставить на Землю те химические вещества, которые были необходимы для появления жизни. Поэтому обнаружение экзоастероидов вокруг белых карликов можно рассматривать как попытку раскрыть один из аспектов тайны, касающейся зарождения жизни в других звездных системах, так и помочь нам разобраться в собственной истории появления.

Надеюсь, эта статья была для вас полезной. Ссылку на сам проект можете найти в источниках для статьи. Желаю удачи!