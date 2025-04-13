Процесс сложный, и любой, даже самый маленький шажок — важен.

На протяжении десятилетий российско-американские отношения портились, пока при администрации Джо Байдена не достигли опасного, самого низкого за всю их историю уровня: когда американская сторона, как справедливо отметил новый госсекретарь США Марко Рубио, по сути, ведёт против России «прокси-войну», и при этом не ведёт с Москвой диалог.

Сейчас отношения между РФ и США если не налаживаются, то хотя бы восстанавливаются как явление, что уже само по себе колоссальный шаг глобального значения. Несмотря на различные исходящие из Вашингтона неоднозначные заявления, в Кремле процесс оценивают позитивно. Так, по словам Дмитрия Пескова, служащего в качестве передаточного звена между Кремлём и прессой, в вопросе восстановления российско-американских отношений всё движется «очень хорошо».

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Как отметил Песков, сейчас происходит, по сути, «реанимация» отношений между Москвой и Вашингтоном, и данный сложный путь требует большого количества усилий. Процесс состоит из небольших шагов, поскольку требуется восстановление доверия между двумя державами, и именно этим сейчас занимаются спецслужбы и внешнеполитические ведомства двух государств.

Напомним, что Россия и США также заинтересованы в восстановлении и развитии двусторонних экономических связей. К сожалению, события последних лет показывают, что прочные экономические связи вовсе не защищают от краха отношений и их резкого перехода к конфронтации, но пока такая возможность есть, лучше дружить и торговать.