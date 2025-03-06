То, о чём Москва говорит все три года, теперь признано на высшем уровне в Вашингтоне.

В рамках украинского кризиса, разгоревшегося до уровня специальной военной операции в феврале 2022 года, страны Запада, и преимущественно США, практически сразу приступили к активному обеспечению Украины оружием, техникой, боеприпасами, обучению личного состава и снабжению военного руководства страны разведданными. В России этот факт сразу же начали воспринимать как пусть и непрямое, но всё же участие Запада в боевых действиях на стороне Украины. По сути, Запад, как это видит Россия, ведёт с ней прокси-конфликт на Украине, руками украинцев и при своей безмерной поддержке.

Примечательно, что это мнение полностью разделяет новая администрация США. Так, сегодня госсекретарь США Марко Рубио в комментарии телеканалу Fox News заявил, что президент Дональд Трамп воспринимает боевые действия на Украине как тупиковый конфликт, представляющий собой «прокси-войну» между ядерными державами: Россией с одной стороны и США, оказывающими поддержку Украине, с другой.

Ранее Дональд Трамп отметил, что он не увидел в президенте Украины Владимире Зеленском стремления к миру, потому что Киев чувствует поддержку Вашингтона и видит в ней своё преимущество. Собственно, поэтому на этой неделе данного преимущества США стали Украину лишать: поступили новости о полном прекращении оказания Штатами военной помощи Украине, прекращении предоставления ей американских разведданных и запрете на их предоставление союзниками США, в частности, Великобритании.

Россия неоднократно отмечала, что своими поставками вооружений и общей вовлечённостью в конфликт Запад лишь усугубляет положение дел, лишает Украину стимула к переговорам и ставит мир на грань глобального конфликта. Как видим, в администрации Трампа с этим полностью согласны и не видят никакой альтернативы реальным, предметным переговорам с участием обеих фактических сторон кризиса.