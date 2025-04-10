Управление автомобилем в наши дни — это базовый навык, которым, по-хорошему, должен владеть каждый, независимо от того, есть у него личный/служебный автомобиль или нет. Учитывая, что механические транспортные средства являются источниками повышенной опасности, вполне логично и правильно, что усложняются экзамены на получение водительского удостоверение и повышаются штрафы за нарушение правил дорожного движения.
Впрочем, гораздо правильнее решать проблему на этапе подготовки будущего водителя — в автошколе. Вчера в Общественной палате проходило обсуждение законопроекта, подразумевающего создание системы оценки (рейтинга) автошкол, при формировании которого в том числе войдёт статистика дорожно-транспортных происшествий по вине выпускников этих автошкол. Предполагается, что данный критерий будет одним из основных.
Естественно, представители автошкол начали выражать скептицизм относительно введения такого критерия. Как передаёт издание «Коммерсантъ» со ссылкой на защитников интересов автошкол, взаимосвязи между качеством обучения в автошколе и последующей аварийностью не выявлено, а стиль вождения во многом формируется окружающей действительностью. Кроме того, представители автошкол отмечают, что не они выдают водительские удостоверения, а ГИБДД по итогам экзамена: если кандидат не готов к самостоятельному вождению, то ему не надо предоставлять соответствующее право.
В ГИБДД, в свою очередь, отмечают, что за время экзамена, проходящего в среднем всего около получаса, сложно в полной мере оценить способности будущего водителя, и эта задача возложена на автошколы, которые проводят с учеником десятки часов и, по сути, определяют, когда ученик готов стать полноценным водителем и пройти экзамен. Как отмечают представители ГИБДД, одной из самых частых причин аварий, причём зачастую с летальным исходом, является нарушение правил обгона, а умение кандидата совершать обгон в условиях экзамена, проходящего в городе, и вовсе не проверяется.
Представители ГИБДД считают, что основными критериями качества работы автошкол должны стать статистика количества выпускников, сдавших экзамен с первого раза, а также статистика аварийности выпускников.
Кто прав в этом споре, сказать сложно. Резонные аргументы предъявляют как представители автошкол, так и представители ГИБДД. Ясно одно: государство должно стимулировать аккуратную, безаварийную езду, и жёстко наказывать за нарушения, тем более грубые, правил дорожного движения. Статистика показывает, что чем больше в регионе систем контроля за дорожным движением, тем безопаснее это самое дорожное движение. Так, в Москве более половины водителей получают максимальную скидку при оформлении полиса ОСАГО за безаварийную езду, причём их доля с каждым годом увеличивается.