Кому нечего скрывать, тому нечего и бояться.

Управление автомобилем в наши дни — это базовый навык, которым, по-хорошему, должен владеть каждый, независимо от того, есть у него личный/служебный автомобиль или нет. Учитывая, что механические транспортные средства являются источниками повышенной опасности, вполне логично и правильно, что усложняются экзамены на получение водительского удостоверение и повышаются штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Впрочем, гораздо правильнее решать проблему на этапе подготовки будущего водителя — в автошколе. Вчера в Общественной палате проходило обсуждение законопроекта, подразумевающего создание системы оценки (рейтинга) автошкол, при формировании которого в том числе войдёт статистика дорожно-транспортных происшествий по вине выпускников этих автошкол. Предполагается, что данный критерий будет одним из основных.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Естественно, представители автошкол начали выражать скептицизм относительно введения такого критерия. Как передаёт издание «Коммерсантъ» со ссылкой на защитников интересов автошкол, взаимосвязи между качеством обучения в автошколе и последующей аварийностью не выявлено, а стиль вождения во многом формируется окружающей действительностью. Кроме того, представители автошкол отмечают, что не они выдают водительские удостоверения, а ГИБДД по итогам экзамена: если кандидат не готов к самостоятельному вождению, то ему не надо предоставлять соответствующее право.

В ГИБДД, в свою очередь, отмечают, что за время экзамена, проходящего в среднем всего около получаса, сложно в полной мере оценить способности будущего водителя, и эта задача возложена на автошколы, которые проводят с учеником десятки часов и, по сути, определяют, когда ученик готов стать полноценным водителем и пройти экзамен. Как отмечают представители ГИБДД, одной из самых частых причин аварий, причём зачастую с летальным исходом, является нарушение правил обгона, а умение кандидата совершать обгон в условиях экзамена, проходящего в городе, и вовсе не проверяется.

Представители ГИБДД считают, что основными критериями качества работы автошкол должны стать статистика количества выпускников, сдавших экзамен с первого раза, а также статистика аварийности выпускников.

Кто прав в этом споре, сказать сложно. Резонные аргументы предъявляют как представители автошкол, так и представители ГИБДД. Ясно одно: государство должно стимулировать аккуратную, безаварийную езду, и жёстко наказывать за нарушения, тем более грубые, правил дорожного движения. Статистика показывает, что чем больше в регионе систем контроля за дорожным движением, тем безопаснее это самое дорожное движение. Так, в Москве более половины водителей получают максимальную скидку при оформлении полиса ОСАГО за безаварийную езду, причём их доля с каждым годом увеличивается.