Более половины московских автовладельцев получают максимальную скидку по ОСАГО за безаварийную езду.

Культура вождения в России стремительно растёт, что особенно заметно, если садиться за руль с перерывами. Безусловно, растёт культура вождения по стране неравномерно, но там, где активно вводятся системы мониторинга дорожной обстановки, повышаются требования к сдаче экзамена на получение водительского удостоверения и поощряется аккуратная езда, результаты себя демонстрируют наглядно.

Как сообщает издание Autonews со ссылкой на пресс-службу Российского союза автостраховщиков, регионом с самыми аккуратными (безаварийными) водителями в России является Москва. В столице 50,2 % автовладельцев имеют самый низкий (чем ниже, тем лучше) коэффициент бонус-малус (КБМ) по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). Сколько всего водителей имеют коэффициент меньше единицы, то есть, получают скидку при оформлении полиса ОСАГО, но не максимальную, не уточняется.

КБМ является одним из основных коэффициентов при вычислении итоговой стоимости полиса ОСАГО и зависит от того, как часто водитель попадает в дорожно-транспортные происшествия, в которых он признаётся виновником.

Примечательно, что в топ-3 регионов с самыми аккуратными водителями помимо Москвы входят Санкт-Петербург и Подмосковье. В них максимальную скидку за страховой полис по КБМ получают 47,2 % и 45,1 % автовладельцев соответственно. Хуже всего с безаварийной ездой в Чечне, Дагестане и Крыму: в них максимальные скидки по КБМ получают всего 6,6 %, 5,6 % и 4,2 % автолюбителей соответственно. В среднем по России доля автовладельцев с максимальным бонусом по КБМ составляет 35,8 %.