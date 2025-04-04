Чтобы ехать и не скучать. Хотя долго скучать в любом случае не придётся.

В этом году начнётся строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Учитывая, что столь быстрое перемещение между двумя столицами может потребоваться преимущественно бизнесменам, которые не могут позволить себе выбывать из управления собственным делом, логично было бы предположить, что магистраль на всём её протяжении будет обеспечена доступом в Сеть.

И вот сегодня Минтранс России сообщил о том, что ВСМ действительно на всей её протяжённости будет обеспечена интернетом, причём не простым, а высокоскоростным. Что в Минтрансе подразумевают под высокой скоростью, впрочем, пока осталось без уточнения. Известно лишь, что ведомство обсуждает то, какие диапазоны связи будут использоваться и сколько сотовых вышек будут их обеспечивать.

А задача предстоит масштабная: обеспечить качественную связь на железнодорожной линии протяжённостью 679 километров.

Движение поездов по ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» планируют открыть весной 2028 года, после чего время в пути между фактической и культурной столицами России сократится примерно до 2 часов 15 минут. Сейчас тот же маршрут на относительно скоростном поезде «Сапсан» занимает порядка четырёх часов.