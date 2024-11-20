Из одной столицы в другую за 2 часа 15 минут.

В плане высокоскоростных железных дорог Россия запредельно отстаёт даже от европейских стран, где по сугубо географическим причинам скорость не особо-то и нужна, что уж говорить про Китай и Японию, где поезда-«пули», движущиеся со скоростью 400 километров в час, это давно уже обыденность.

Почему в РФ не развивалось данное направление, понять частично можно: в абсолютном большинстве случаев из одного крупного города в другой быстрее и удобнее, а также, что любопытно, и дешевле, добраться на самолёте. Исключением является разве что маршрут Москва—Санкт-Петербург, на котором «Сапсаны» ещё могут конкурировать с самолётами по совокупности затрат времени на перемещение из одной столицы в другую. И вот, чтобы сделать поезд вновь королём данного маршрута, в России в 2028 году планируют запустить первую поистине высокоскоростную железнодорожную магистраль, которая соединит Москву и Санкт-Петербург.

По плану, строительство магистрали начнётся уже до конца текущего года, а её протяженность составит 679 километров. Данное расстояние высокоскоростной поезд будет преодолевать за 2 часа 15 минут; таким образом, средняя скорость движения поезда составит примерно 300 километров в час, что примерно вдвое превосходит среднюю скорость движения «Сапсанов», которые примерно то же расстояние преодолевают приблизительно за 4 часа.