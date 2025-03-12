Тема создания санитарной зоны поднимается не первый раз.

В среду вечером президент России Владимир Путин прибыл в пункт управления Курской группировкой войск, где заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова относительно операции по отражению попытки вторжения вооружённых сил Украины в Курскую область и дал ведомству ряд указаний.

Герасимов проинформировал Путина о том, что к моменту оглашения доклада 86 % ранее занятой ВСУ территории Курской области уже освобождены от украинских сил. Окончательное вытеснение сил противника из Курской области с выходом к государственной границе с Украиной, добавил Герасимов, будет осуществлено в кратчайшие сроки.

Также начальник Генштаба ВС РФ отметил, что на отдельных направлениях ВС РФ зашли в Сумскую область, где продолжают выполнять боевые задачи. В свою очередь, президент России поручил Генштабу «подумать» о создании зоны безопасности вдоль государственной границы с Украиной. Учитывая контекст с заходом ВС РФ в Сумскую область, логично предположить, что процесс на этом направлении будет развиваться.

Стоит напомнить, что Путин не раз говорил о необходимости создания «санитарной» или «буферной» зоны вдоль границы с Украиной. В мае 2024 года такая зона была создана на севере Харьковской области, ну а насколько масштабной будет зона в других областях, учитывая, что граница с Украиной теперь значительно более протяжённая, это уже покажет дальнейшее развитие событий, особенно в контексте наметившегося переговорного процесса.