Слышим об этом от различных должностных лиц с лета прошлого года.

Разговоры о том, что России необходимо будет создать «санитарную зону» на территории Украины, чтобы исключить возможность обстрелов российских регионов со стороны ВСУ, ходят ещё с лета прошлого года, когда украинские вооружённые формирования впервые предприняли попытку проникновения на территорию общепризнанного российского региона — Белгородской области — и начали регулярно обстреливать приграничные населённые пункты из артиллерии и при помощи беспилотников.

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Прошёл почти год, воз и ныне там, частота обстрелов приграничных общепризнанных регионов России растёт и стала уже обыденностью, на них осуществляют попытки вторжения силы ВСУ численностью до пяти батальонов, и вот, о том, что России может «в какой-то момент, когда посчитаем целесообразным», потребоваться создать «определённую санитарную зону» на украинских территориях, заявил президент Владимир Путин.

Глубина такой санитарной зоны при этом должна быть такой, чтобы её было как минимум сложно преодолеть имеющимся у ВСУ средствам поражения. Проще говоря, чем более дальнобойные вооружения будет получать Киев, тем дальше придётся отодвигать «санитарную зону».

Необходимо понимать, что Путин не заявляет о «санитарной зоне» как о безальтернативном развитии событий. Глава государства допускает, что проблема может быть решена за столом переговоров, которые, отметил Путин, должны будут проходить на удовлетворяющих Россию условиях. Просто по причине истощения способности ВСУ к сопротивлению Россия садиться за стол переговоров не станет.