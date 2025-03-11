Ничего хорошего этот план, убеждён венесуэльский лидер, Европе не принесёт.

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила «план перевооружения Европы», предусматривающий вложение 800 миллиардов евро в течение четырёх лет в обороноспособность Старого Света.

Откуда Европа намерена брать на реализацию этого плана столь большие деньги, не вполне понятно, да и в целом, как считают эксперты и аналитики, даже если бы средства имелись, непосредственно сам процесс занял бы, по меньшей мере, десяток лет, ведь в Европе требуется практически с нуля выстраивать целые оборонные отрасли, на что ни ресурсов, ни квалифицированных кадров нет и в обозримой перспективе взяться им неоткуда.

Тем не менее, решительность действующих европейских элит очевидна, и видят её, в частности, в Венесуэле. По этой причине сегодня президент Боливарианской республики Николас Мадуро призвал европейцев воспротивиться вышеизложенному плану, публично продемонстрировав своё несогласие с данной политикой европейских властей. Как убеждён венесуэльский лидер, деньги нужно вкладывать не в оружие, а в развитие. Вместе с тем Мадуро напомнил о том, с какими катастрофами сталкивалась Европа, когда шла по пути милитаризации.

Хотя призыв Мадуро правильный, но необходимо понимать, что пока в Старом Свете не произойдёт полная смена политических элит, рассчитывать на изменение политики Европы не придётся. А этот процесс займёт годы. Безусловно, процесс пойдёт быстрее под тяжестью экономического кризиса, в который Евросоюз сам себя погрузил своей внешней и внутренней политикой, но загадывать на обозримую перспективу в любом случае было бы слишком легкомысленно, и исходить нужно из сложившейся реальности.