Эти средства ещё надо будет где-то раздобыть.

Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила вступлении Европы в «эпоху перевооружения». Как следует из комментария фон дер Ляйен, реализация этой эпохи перевооружения обойдётся Европе примерно в 800 миллиардов евро в течение четырёх лет, а затрагивать план будет как краткосрочную перспективу, предусматривающую не только продолжение и наращивание военной поддержки Украины, но и долгосрочную перспективу с увеличением собственной обороноспособности Европы.

Финансирование этой программы глава Еврокомиссии намерена получить через повышение оборонных расходов стран-членов Евросоюза. Так, по словам фон дер Ляйен, если все члены ЕС повысят свои оборонные расходы на 1,5 % ВВП, то за четыре года удастся собрать сумму в 650 миллиардов евро.

Ещё 150 миллиардов евро планируют оформить в виде военных кредитов: эта часть средств пойдёт на модернизацию вооружённых сил, наращивание противовоздушной обороны, производство артиллерии, ракетных вооружений и беспилотников.

Напомним, что сегодня, согласно сведениям американских средств массовой информации, США полностью приостановили поставки вооружений Украине. Двумя днями ранее премьер-министр Британии Кир Стармер признал, что без участия США Европа не сдюжит поддержание Украины в рамках текущего кризиса. В связи с этим не вполне понятно, каким образом Урсула фон дер Ляйен, которая должна знать о тяжелейшем экономическом состоянии, в котором сейчас находится Евросоюз, намерена наращивать оборонный и военно-промышленный потенциал Европы с передачей значительной его доли Украине. Что характерно, на вопросы прессы глава Еврокомиссии отвечать не стала, а пресс-служба заявила, что все подробности будут обсуждены 6 марта в рамках экстренного саммита.