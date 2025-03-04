Всё, что ещё не добралось до территории Украины, отзывается.

На выходных американская пресса публиковала сведения о том, что президент США Дональд Трамп поручил своей администрации рассмотреть возможность прекращения поставок вооружений Украине. По всей видимости, такая возможность была найдена, поскольку сегодня основные американские медиа, включая агентство Bloomberg, отрапортовали о том, что все поставки оружия Киеву со стороны Вашингтона были приостановлены.

Как уточняется, речь идёт о всей военной технике и оружии, которые ещё не попали на территорию Украины и находятся либо в процессе доставки/разгрузки, либо в процессе комплектования.

Не берёмся судить, насколько данная информация достоверная, но обычно материалы такого рода не появляются в средствах массовой информации просто так. Необходимо понимать, что сейчас США и Россия едины во мнении о том, что украинский кризис необходимо завершить, ну а лучшей демонстрацией искренности намерений для Вашингтона будет именно полная остановка оказания всей военной помощи Украине.

Российское политическое руководство не раз отмечало, что поставки западного оружия лишь затягивают сложившийся кризис, никак не меняя его вектор и конечный исход. Иными словами, создают основу для официального Киева продолжать затягивать конфликт.

Не стоит забывать и о том, что после недавнего визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом на встречу с Дональдом Трампом президент США не увидел в Зеленском искреннего желания мира до тех пор, пока Америка оказывает содействие Украине. Так что цепочка событий получается весьма логичной, но, опять же, неясно, насколько пресса преувеличила (или даже вовсе придумала) сегодняшнее без преувеличения громкое известие.