Необходимость восстановления полной функциональности посольств и консульств США и РФ обсуждалась на высшем уровне.

Опасность ситуации, имевшей место при администрации президента США Джо Байдена, заключалась в том, что фактически дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном на протяжении последних трёх лет не было. Пожалуй, не нужно объяснять, насколько это опасно, учитывая статус РФ и США как глобальных держав, обладающих сильнейшими на сегодняшний день вооружёнными силами и крупнейшими арсеналами ядерного оружия. К счастью, новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом это понимает, поэтому сразу после вступления в должность Трамп начал процесс восстановления американо-российских отношений.

Были переговоры на уровне глав государств, затем последовала встреча делегаций на уровне глав внешнеполитических ведомств в Эр-Рияде, и вот, сегодня в Стамбуле начались российско-американские переговоры по вопросу работы дипломатических миссий двух государств. Напомним, сейчас работа посольства России в Вашингтоне и посольства США в Москве, по сути, парализована, и это положение дел необходимо исправлять.

Хотя возобновление дипломатических отношений важно, но гораздо важнее восстановление экономических отношений. Обе стороны готовы к этому процессу, обсуждали его в Эр-Рияде, ну а президент США Дональд Трамп открыто заявил, что обсуждает со своим российским коллегой Владимиром Путиным крупные сделки по двустороннему экономическому развитию, и доволен ходом процесса.

Также, как сообщают осведомлённые источники, РФ и США активно ведут переговоры о совместной разработке ресурсов в Арктике.