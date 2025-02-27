Разбогатеть на разработке этих ресурсов смогут оба государства.

По прогнозам геологов, в Арктике сосредоточено баснословное количество самых разных ресурсов: от нефти и газа до так широко сейчас обсуждаемых редкоземельных металлов. На сегодняшний день активным освоением Арктики занимается Россия, но и свой кусок этого грандиозного пирога, безусловно, намерены отрезать и Соединённые Штаты.

Много текстов уже было написано на тему претензий новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом на Гренландию, которая даст Штатам дополнительный кусок арктического шельфа. Всё это пока не более чем популизм, тем более что есть вполне реалистичный сценарий совместной разработки арктических ресурсов — вместе с Россией.

Информацией о том, что правительства США и РФ намерены совместно разрабатывать арктические ресурсы, поделилось агентство Bloomberg со ссылкой на свои осведомлённые традиционно анонимные источники.

Помимо добычи ресурсов государства намерены активно развивать Северный морской путь и Северо-Западный проход с целью сокращения расстояния между континентами, а это значит, что без активного вовлечения России с её ледокольным флотом в данный процесс добиться позитивного результата не получится, и США с РФ будут прочно связаны в торгово-экономическом плане.

Собственно, это именно то, о чём говорили переговорные делегации США и РФ в Эр-Рияде, и что регулярно комментируют эксперты: практически полное отсутствие прочных экономических связей между Россией и Соединёнными Штатами как между двумя подлинно суверенными великими державами и стало одной из главных причин постепенного ухудшения двусторонних отношений. То, что в администрации Трампа понимают важность сотрудничества, это, безусловно, позитивный знак; проблема лишь в том, что Трамп в Белом доме всего на четыре года.