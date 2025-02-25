Впрочем, показательным на данном этапе является только официальный курс ЦБ.

Практически сразу после телефонных переговоров президентов России и США в середине этого месяца рубль начал стремительно укрепляться. Политические скептики связывают это укрепление с периодом продажи компаниями-экспортёрами валютной выручки и выплатой ими налогов, ну а политические оптимисты, глядя на причины и следствия, полагают, что национальная валюта укрепляется на фоне стабилизации российско-американских отношений.

Процесс продолжается и по сей день. Так, сегодня к 14 часам по московскому времени внебиржевой курс доллара, по данным «РИА Новости», снижался до 84,97 рублей, вскоре укрепившись выше 85 рублей. Крепче рубль был около полугода назад, 30 августа. Отметим, что на данный момент биржевого курса доллара и евро в результате санкций нет, поэтому единственным объективным курсом является только официальный курс ЦБ РФ, который обновляется вечером и пока не отреагировал на внебиржевые процессы.

Несмотря на то, что российское правительство делает упор на самостоятельность в экономике, от импорта, в значительной степени номинированного в долларах США, никуда не деться: нужно закупать оборудование и иные средства производства, а для этого, в свою очередь, необходимо получать валютную выручку.

Сейчас отношения России и США переживают пусть и лёгкий, но всё же подъём на фоне критического спада за последние шестнадцать лет. Президенты обоих государств обсуждают необходимость восстановления всего спектра отношений, включая торгово-экономические и инвестиционные, ну а Дональд Трамп вчера открыто заявил, что обсуждает с Владимиром Путиным «крупные сделки» по экономическому развитию США и России.