То, что это выгодно и Москве, и Вашингтону, очевидно.

Политологи и аналитики не раз отмечали, что одним из ключевых критериев нормализации российско-американских отношений станет возобновление экономической активности между двумя государствами. Сейчас, когда Москва и Вашингтон ведут активные переговоры, возникает пусть и призрачная, но всё же надежда на стабилизацию геополитической ситуации вкупе с восстановлением всесторонних контактов между Россией и Соединёнными Штатами.

Президенты России и США в середине февраля провели первый за более чем три года телефонный разговор, в рамках которого обсудили в том числе вопросы дальнейшего торгово-экономического сотрудничества, что сразу же восприняли как намёк на снятие санкций с России, затем на прошлой неделе в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры на уровне глав внешнеполитических ведомств и советников президента, в ходе которых стороны условились восстанавливать общение и заниматься урегулированием украинского кризиса, и вот, сегодня президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social поделился важным уточнением касательно идущих сейчас переговоров с Россией.

По словам Трампа, он ведёт «серьёзные обсуждения» с президентом России Владимиром Путиным как относительно завершения боевых действий на Украине, так и относительно «крупных сделок по экономическому развитию» между США и РФ. Американский лидер добавил, что обсуждения идут «очень хорошо».

С российской стороны пока молчание. Разве что вице-премьер России и бывший министр промышленности и экономического развития Денис Мантуров отметил, что просто так, «как уходили», западным компаниям вернуться в Россию не получится. Здесь, что называется, имеет место торг, потому что активное экономическое российско-американское взаимодействие нужно обоим государствам. Отсутствие такого взаимодействия и стало одной из причин постепенного ухудшения двусторонних отношений.