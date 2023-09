Хотя нет никаких свидетельств, что Россия, США или Китай готовятся к проведению ядерных испытаний, снимки, полученные и предоставленные известным аналитиком в области исследований нераспространения оружия, показывают расширение трех ядерных полигонов по сравнению с тем, что было всего несколько лет назад.

Один из них находится в китайском Синьцзяне, другой - в России на архипелаге в Северном Ледовитом океане, а еще один - в США в пустыне Невада.

Спутниковые снимки за последние пять лет показывают новые туннели под горами, новые дороги и складские помещения, а также возросший трафик транспортных средств, въезжающих на объекты и выезжающих с них, сказал Джеффри Льюис, помощник профессора Центра исследований нераспространения оружия имени Джеймса Мартина при Институте международных исследований Миддлбери.

“Мы видим много признаков того, что Россия, Китай и Соединенные Штаты могут возобновить ядерные испытания”, - сказал он. Ни одна из этих стран не делала этого с тех пор, как подземные ядерные испытания были запрещены Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года. Китай и США подписали этот договор, но не ратифицировали.

Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон, бывший аналитик разведки, изучил снимки ядерных объектов и пришел к аналогичному выводу: “Совершенно очевидно, что все три страны, Россия, Китай и Соединенные Штаты, вложили много времени, усилий и денег не только в модернизацию своих ядерных арсеналов, но и в подготовку инфраструктуры для проведения испытаний”, - сказал он.

Москва ратифицировала договор, но президент России Владимир Путин заявил в феврале, что отдаст приказ о проведении испытания, если США предпримут действия в этом направлении, добавив, что “ни у кого не должно быть опасных иллюзий о том, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен”.

По мнению аналитиков, рост недоверия между странами может спровоцировать гонку модернизации инфраструктуры для испытаний ядерного оружия, хотя реальный вооруженный конфликт не считается неизбежным.

“Угроза, исходящая от ядерных испытаний, заключается в том, до какой степени они ускоряют гонку вооружений между Соединенными Штатами, с одной стороны, и Россией и Китаем - с другой”, - сказал Льюис. “Последствия этого заключаются в том, что мы тратим огромные суммы денег, даже несмотря на то, что мы таким образом не оказываемся в большей безопасности”.

Ядерные угрозы

Комментарии Льюиса появились после того, как известная группа по наблюдению за ядерной деятельностью, the Bulletin of the Atomic Scientists, установила свои культовые часы судного дня, измеряющие, насколько мир близок к апокалипсису, на 90 секунд до полуночи. С момента их создания в 1947 году, это самое позднее время, установленное на этих часах.

Группа сослалась на конфликт на Украине в качестве основной причины своей оценки.

“Тонко завуалированные угрозы России применить ядерное оружие напоминают миру, что эскалация конфликта – случайно, намеренно или по просчету – представляет собой огромный риск. Вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля, остается высокой”, - заявили в группе.

Другими словами, часы судного дня сегодня сигнализируют о более высоком риске конца человечества, чем в 1953 году, когда и Соединенные Штаты, и Советский Союз провели наземные испытания ядерного оружия.

В августе Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выступил с новым призывом к ядерным державам ратифицировать международный договор, запрещающий испытания как в мирных, так и в военных целях: “В этом году мы сталкиваемся с тревожным ростом глобального недоверия и раскола”, - сказал Гутерриш. “В то время, когда по всему миру накоплено почти 13 000 единиц ядерного оружия — и страны работают над повышением его точности, досягаемости и разрушительной силы, — это верный путь к уничтожению”.

Льюис отметил, что неожиданно затянувшийся конфликт на Украине может стать частью стимула для Москвы рассмотреть вопрос о возобновлении ядерных испытаний.

Беларусь, которая сыграла ключевую роль в начале событий на Украине в феврале 2022 года, также получила тактическое ядерное оружие от Москвы, заявил в августе президент Александр Лукашенко. Он добавил, что Минск готов использовать его при любой попытке иностранной агрессии.

Россия и Китай

После начала СВО в прошлом году, аналитики также наблюдали расширение ядерного полигона на Новой Земле - архипелаге Северного Ледовитого океана.

В середине августа объект вновь привлек к себе внимание, когда его посетил министр обороны России Сергей Шойгу.

Новые постройки на российском ядерном полигоне на Новой Земле, 22 июня 2023 года

Полигон на Новой Земле впервые использовался Советским Союзом для проведения ядерных испытаний в 1955 году вплоть до последнего подземного взрыва в СССР в 1990 году. Согласно обзору, опубликованному в журнале Science and Global Security, за это время на полигоне было проведено в общей сложности 130 испытаний с участием более чем 200 взрывных устройств.

Спутниковые снимки, полученные CNN, показали, что с 2021 по 2023 год на испытательном полигоне на Новой Земле велось масштабное строительство: в его порт прибывали корабли и новые транспортные контейнеры, зимой дороги чистились от снега, а новые туннели были прорыты глубоко в арктических горах.

“Российский испытательный полигон теперь открыт круглый год, мы видим, как они расчищают дороги от снега, мы видим, как они строят новые объекты”. - сказал Льюис.

По словам Льюиса, рядом с этими объектами находятся туннели, где Россия проводила испытания в прошлом. “За последние пять или шесть лет мы видели, как Россия роет новые туннели, что говорит о том, что они готовы возобновить ядерные испытания”, - добавил он.

“Для меня совершенно ясно, что русские готовятся к возможному ядерному испытанию”, - добавил Лейтон, бывший офицер разведки ВВС США, а ныне аналитик CNN.

“Русские, возможно, пытаются перейти черту, проводя все приготовления к ядерному испытанию, но на самом деле не проводя его. По сути, они сделали бы это, чтобы ”напугать" Запад", - сказал Лейтон.

Москва не ответила на запрос CNN о комментариях по этому поводу.

Ядерный испытательный полигон Лоб-Нур

Повышенная активность была также замечена на китайском ядерном полигоне в Лоб-Нуре, высохшем соленом озере между двумя пустынями в малонаселенном западном Китае.

Спутниковые снимки показывают, что за последние годы были проведены раскопки нового, пятого подземного туннеля и построены новые дороги. По словам Льюиса, сравнение снимков, сделанных в 2022 и 2023 годах, показывает, что отвал неуклонно увеличивается в размерах, что заставляет аналитиков полагать, что туннели расширяются.

Кроме того, в главном административном и вспомогательном районе были реализованы новые строительные проекты. В 2021 и 2022 годах было построено новое хранилище, которое можно было бы использовать для хранения взрывчатых веществ, добавил он.

“Китайский испытательный полигон отличается от российского”, - сказал Льюис. - Китайский испытательный полигон огромен, и на нем много разных объектов”.

“(Он) выглядит действительно оживленным, и все это легко увидеть на спутниковых снимках. Если это заметили мы, то я думаю, что и правительство США это заметит”, - добавил он.

Возросшая активность в Лоб-Нуре также была отмечена в апрельском отчете проекта " обозреватель Китая" (China Observer) Фонда мира Сасакавы, группы экспертов по Китаю в Японии.

После анализа спутниковых снимков полигона Лоб-Нур группа пришла к выводу, что “возможной целью Китая является проведение подкритических ядерных испытаний”.

Они обнаружили возможный шестой строящийся испытательный туннель в Лоб-Нуре, заявив, что “тот факт, что вдоль горного рельефа был вырыт очень длинный туннель с изгибами на пути, указывает на то, что строительство испытательного полигона находится в завершающей фазе”.

В заявлении для CNN Министерство иностранных дел Китая раскритиковало доклад как “раздувающий ”ядерную угрозу Китая“" и назвало его "крайне безответственным”.

Свежепостроенные объекты в административной и вспомогательной зоне ядерного испытательного полигона Лоб-Нур

“С момента объявления о приостановлении ядерных испытаний в 1996 году китайская сторона последовательно выполняла эти договоренности, отстаивая международный консенсус о запрещении ядерных испытаний”, - говорится в нем.

В заявлении также сказано, что международный мир должен проявлять “крайнюю бдительность” в отношении деятельности Соединенных Штатов по ядерным испытаниям.

Активность в пустыне Невады

Каждые несколько лет США публикуют несекретную версию Обзора ядерной политики, в котором дается обзор роли ядерного оружия в их стратегии безопасности.

В самом последнем докладе, опубликованном в октябре прошлого года, говорилось, что Вашингтон рассмотрит возможность применения ядерного оружия только в “экстремальных обстоятельствах”. Однако в нем также было указано, что США не придерживаются “политики неприменения первыми”, поскольку это привело бы к “неприемлемому уровню риска” для их безопасности.

США провели свое последнее подземное испытание в 1992 году, но Льюис сказал, что штаты уже давно поддерживают себя в состоянии готовности к ядерному испытанию, готовые отреагировать, если один из их соперников предпримет первые шаги.

“Соединенные Штаты придерживаются политики готовности провести ядерное испытание в относительно короткие сроки, примерно за шесть месяцев”, - сказал он.

Коммерческие спутниковые снимки, сделанные над ядерным испытательным полигоном в Неваде, официально известным как объект национальной безопасности Невады, показывают, что подземный объект – комплекс U1a – был значительно расширен в период с 2018 по 2023 год.

Администрация национальной безопасности (NNSA), подразделение Министерства энергетики США, осуществляющее надзор за объектом, заявляет, что полигон предназначен для проведения подкритических ядерных экспериментов - давней практики, призванной обеспечить надежность оружия из имеющихся запасов без проведения полномасштабных испытаний.

“В подкритических экспериментах химические бризантные взрывчатые вещества создают высокое давление, которое направляется на вещества, из которых производится ядерное оружие, таким как, например, плутоний. Конфигурация и количество взрывчатых веществ и ядерных материалов таковы, что ядерного взрыва не произойдет”, - говорится на веб-сайте NNSA.

В ответ на запрос CNN представитель NNSA подтвердил, что на испытательном полигоне в Неваде проводится “рекапитализация инфраструктуры”, которая включает в себя приобретение новых передовых источников и детекторов, разработку технологии измерения реактивности и продолжение работ по прокладке туннелей.

“(Это) предоставит современные диагностические возможности и данные, которые помогут поддерживать безопасность и работоспособность ядерных запасов США без дальнейших подземных испытаний ядерных взрывных устройств”, - добавил пресс-секретарь.

Строительные работы на объекте национальной безопасности штата Невада с 2018 по 2023 год

В отчете Счетной Палаты США, опубликованном в августе, говорится, что США построят два измерительных прибора на полигоне в Неваде для “проведения новых измерений плутония во время докритических испытаний”.

Согласно отчету, устройства и связанное с ними обновление инфраструктуры, необходимое “для модернизации запасов ядерного оружия”, обойдутся примерно в 2,5-2,6 миллиарда долларов и будут готовы к 2030 году.

Представитель Совета национальной безопасности также сообщил CNN, что он внимательно следит за военной деятельностью России, но добавил, что “не видит никаких причин изменять нашу собственную ядерную позицию”.

Однако расширение объектов на испытательном полигоне в Неваде может усилить опасения в Москве и Пекине, что Вашингтон, возможно, готовится к ядерному испытанию – потому что, хотя обе страны могли видеть развитие событий по спутниковым снимкам, у них нет возможности проверить, что происходит внутри, сказал Льюис.

Такое восприятие может стать опасным, особенно в нынешнюю эпоху отсутствия доверия со всех сторон, сказал он.

“Опасность в том, что даже если все трое считают, что планируют действовать только вторыми, одна из стран может убедить себя в важности начать первым, одна из них может решить, что, поскольку все остальные делают это, лучше сделать рывок и действительно начать двигаться”.

Если они это сделают, мир узнает – любой крупный подземный взрыв, скорее всего, будет обнаружен Международной системой мониторинга (IMS), сетью из 337 объектов, которая отслеживает планету на предмет признаков ядерных взрывов.

Продолжающаяся модернизация

Ханс Кристенсен, директор проекта ядерных исследований Федерации американских ученых, согласился с тем, что существует реальная опасность возобновления испытаний, если это сделает одна из крупных держав.

В недавнем ежегоднике о мировых ядерных силах, подготовленном Кристенсеном в соавторстве и опубликованном Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI) в июне, аналитики пришли к выводу, что все ядерные державы мира, в число которых также входят Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль, продолжают модернизацию своих ядерных арсеналов.

Россия, например, объявила 1 сентября, что ее новая межконтинентальная баллистическая ракета “Сармат” или "Сатана II" (по классификации НАТО) введена в эксплуатацию. Согласно данным Центра стратегических и международных исследований, "Сармат" может нести 10 и более ядерных боеголовок независимого наведения с дальностью действия до 18 000 километров.

США также создают новые системы доставки ядерных боеголовок, такие как бомбардировщик-невидимка B-21 и подводная лодка с баллистическими ракетами класса "Колумбия". В рамках модернизации ядерные хранилища также будут добавлены к базам Эллсуорт и Дайс ВВС США, написал Кристенсен в отчете Федерации американских ученых за 2020 год.

B-21 Raider во время церемонии на заводе Northrop Grumman в Палмдейле, Калифорния, 2 декабря 2022 года

В докладе SIPRI говорится, что Россия и США в настоящее время обладают примерно 90% всего ядерного оружия в мире, причем, по оценкам, у США накоплено более 3700 боеголовок, а у России - около 4500. Обе страны держат свои стратегические ядерные арсеналы в состоянии повышенной готовности, что означает, что ядерное оружие может быть применено в кратчайшие сроки.

Ядерный арсенал Китая увеличился с 350 боеголовок в январе 2022 года до 410 в январе 2023 года.

В прошлом Китай не сочетал боеголовки с системами доставки, поддерживая свои ядерные силы в состоянии “низкой боевой готовности”. Но неправительственная организация "Ассоциация контроля над вооружениями" (ACA) заявила, что в этом году НОАК ежемесячно переводит ракетные батальоны из режима ожидания в состояние готовности к пуску.

Фиона Каннингем, исследователь Фонда Карнеги по программе ядерной политики, написала в августе в ежемесячном журнале ACA, что ядерную позицию Пекина трудно распознать.

“Растущий размер, точность, боеготовность и разнообразие арсенала Китая укрепляют доверие к способности страны угрожать возмездием за ядерный удар и позволяют Китаю выдвигать более правдоподобные угрозы применения ядерного оружия первым”, - написала она.

Вид с высоты птичьего полета на снежный покров озера Лоб-Нур и пустыни Такламакан в уезде Юли 28 ноября 2021 года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая

Но Кристенсен рассказал CNN, что, хотя все три крупные державы проводят подкритические испытания, он считает, что “полномасштабное ядерное испытание маловероятно”.

Дэрил Кимбалл, исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями, согласился с этим, написав в сентябрьском информационном бюллетене организации, что “Китай, Россия и Соединенные Штаты продолжают заниматься деятельностью, связанной с оружием, на своих бывших ядерных полигонах”.

Но Кимбалл отметил, что без реальных испытаний “государствам сложнее, хотя и не невозможно, разрабатывать, доказывать и применять новые конструкции боеголовок”.

Какой смысл в дополнительных испытаниях?

Но если все три страны приостановили ядерные испытания с 1990-х годов, что они могли бы выиграть от возобновления этих испытаний?

Льюис сказал, что причина для тестирования, особенно для Китая, заключается в получении более актуальных данных для компьютерных моделей, которые показывают, к чему приведет ядерный взрыв. Потому что, в то время как Соединенные Штаты и Россия провели сотни тестов, Китай провел всего около 40 и располагает значительно меньшим количеством данных.

“Эти 40 тестов были проведены в 1960-х, в 1970-х, в 1980-х годах, когда их технологии были не настолько продвинутыми. Данные, которыми они располагают, не настолько хороши”, - сказал Льюис.

Новая Земля - архипелаг в Северном Ледовитом океане, расположенный на севере России, 23 августа 2012 года

Другие исследователи указывают на то, что крупные державы не испытывали ядерное оружие малой мощности, которое производит меньший ядерный взрыв, который может быть нацелен на конкретную боевую единицу или формирование, а не разрушать крупный город.

В отчете за 2022 год для Лаборатории прикладной физики университета Джона Хопкинса в Балтиморе исследователи Майкл Франкель, Джеймс Скурас и Джордж Ульрих предполагают, что США, возможно, не решатся нанести ответный удар в ответ на российскую атаку малой мощности, поскольку они не испытали типы оружия, которые им нужно было бы использовать.

“Хотя в настоящее время в арсенале Соединенных Штатов имеется несколько видов оружия меньшей мощности, их количество и разнообразие систем доставки недостаточны”, - говорится в их докладе.

В частности, в докладе заявлено, что в качестве средства сдерживания российских ядерных угроз были предложены ядерные заряды меньшего размера, мощностью менее килотонны (для сравнения, атомная бомба, сброшенная США на Хиросиму, в 1945 году, имела мощность около 15 килотонн), которые могут быть доставлены самолетами или кораблями.

“Такое оружие вряд ли будет доступно без проведения испытаний”, - говорится в докладе.

По данным Организации Объединенных Наций, Соединенные Штаты, первая в мире ядерная держава, провели 1032 испытания, первое из которых было проведено в 1945 году, а последнее - в 1992 году. Советский Союз провел 715 испытаний в период с 1949 по 1990 год, а Китай провел 45 испытаний в период с 1964 по 1996 год.

Льюис полагал, что стремление США, России и Китая первыми разработать “экзотическое” оружие будущего также порождает необходимость в ядерных испытаниях этих возможных систем.

Некоторые из них вскоре могут оказаться в российском арсенале, поскольку Путин упоминал о таком оружии, как торпеда "судного дня" с ядерной боеголовкой и крылатая ракета с ядерным зарядом.

“Мы стоим на пороге будущего, в котором мы воскрешаем все эти ужасные идеи времен холодной войны”, - сказал Льюис.