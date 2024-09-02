Рок-группа «Сплин» потеряла 24,5 млн рублей после критики СВО
Продюсер Сергей Дворцов считает, что «Сплин» может уйти со сцены, и крах карьеры происходит по вине самой группы. У нее был большой потенциал, но количество поклонников теперь уменьшается. В прошлом году финансовые потери музыкантов закончились чистым убытком в 24 с половиной миллиона рублей. Автор почти всех песней коллектива Александр Васильев высказывался против начала специальной операции. Также он публично выражал надежду, что артисты, уехавшие в другие страны, вернутся в Россию.
Источник изображения: Dzen
«Сплин» гастролирует за рубежом, однако музыкальные критики предполагают, их финансовое положение трудно назвать стабильным. Осенью у группы запланированы концерты в Риге, Лиссабоне, Тбилиси. Певица Вика Цыганова не осталась в стороне от темы. Она сказала, что у ее коллег, покинувших Россию, нет принципов, есть «сплошная праздность и духовная пустота».
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