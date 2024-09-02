Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Рок-группа «Сплин» потеряла 24,5 млн рублей после критики СВО

Музыканты из «Санкт-Петербурга» основали группу весной 1994 года, но она может уйти со сцены.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Продюсер Сергей Дворцов считает, что «Сплин» может уйти со сцены, и крах карьеры происходит по вине самой группы. У нее был большой потенциал, но количество поклонников теперь уменьшается. В прошлом году финансовые потери музыкантов закончились чистым убытком в 24 с половиной миллиона рублей. Автор почти всех песней коллектива Александр Васильев высказывался против начала специальной операции. Также он публично выражал надежду, что артисты, уехавшие в другие страны, вернутся в Россию.

Источник изображения: Dzen

«Сплин» гастролирует за рубежом, однако музыкальные критики предполагают, их финансовое положение трудно назвать стабильным. Осенью у группы запланированы концерты в Риге, Лиссабоне, Тбилиси. Певица Вика Цыганова не осталась в стороне от темы. Она сказала, что у ее коллег, покинувших Россию, нет принципов, есть «сплошная праздность и духовная пустота». 


Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

новости
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
1
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С потерей Покровска Украина может остаться без лития и практически без угля
17
Intel Arrow Lake-S для настольных ПК будут иметь профили "Производительность" и "Baseline"
2
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
63
Wildberries и Ozon стремительно превращаются в медиа-площадки для эффективной рекламы — аналитиков это радует
+
Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 озвучили системные требования для игры
3
Украинское руководство перебрасывает боеспособные подразделения к Покровску
+
Социальная сеть X Илона Маска оказалась под полным запретом на территории Бразилии
+
GSMArena сравнил Galaxy S24 Ultra и новый Pixel 9 Pro XL
+
Смартфон OnePlus 13 может быть выпущен раньше ожидавшегося срока
+
DLSS Updater — бесплатный инструмент, который обновляет все игры до последней версии
4
Детали ColorOS 15 и список поддерживаемых устройств от Oppo и OnePlus
+
LCI: ВСУ задействует гражданские дороги как взлётно-посадочные полосы для F-16
+
Представлен защищенный смартфон Unihertz Tank 3S с аккумулятором на 15600 мА*ч
+
Следующие смартфоны Xiaomi, Realme, Honor и Oppo получат батареи большей емкости
1
За две недели Samsung продала по всему миру менее 300000 Galaxy Z Fold 6
1
GTA 6 может установить новые стандарты цен на игры, побив все сегодняшние рекорды
6
SpaceX возобновляет запуски Falcon 9 после кратковременной остановки FAA
+
Remedy объявила о партнерстве с Annapurna Interactive для создания Control 2
+
В CD Projekt подтвердили намерение выпустить больше аниме по вселенной Cyberpunk 2077
+
Раскрыты новые детали о Samsung Galaxy S25 Ultra
+

Популярные статьи

Новые БПЛА С-71М "Монохром", Ланцет-Е, "Гром" и С-76 - чем пополнился арсенал ВС РФ
2
МиГ-25 взлетел на 37 650 м вверх и поставил мировой рекорд - подробности легендарного полёта
2
Собираем мощный игровой ПК для себя любимого всего за 83 рубля в день в пересчёте на 4 года
12
Ryzen 9 9950X vs Windows 11 – изучаем прибавку fps в играх с новым патчем на примере флагмана AMD
12
Есть ли смысл разгонять GeForce GTX 1650, и можно ли сэкономить на покупке бюджетной видеокарты
19
Опыт использования комбо-видеорегистратора (3 в 1): обзор TrendVision DriveCam Real 4K Signature LAN
4
Киноразочарование года — ужастик «Собиратель душ» не оправдал надежд
2

Сейчас обсуждают

Паша Силаев
01:10
Где ты видел айфон по 100 баксов)
GTA 6 может установить новые стандарты цен на игры, побив все сегодняшние рекорды
eightylvl
01:09
Planfix чем не устраивает?
Notion – что такое и чем удобен
Ryan-Cooper Cooperyan
01:06
Я жил в Бурятии, тут местный бурятский ни кто не запрещал, а когда укропа пишешь почему русский запрещаете на котором говорит половина населения они такие ыыы вы рашисты сами все языки убиваете и запр...
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Ryan-Cooper Cooperyan
01:02
Зато этот наркоман есть в игре хд
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Ryan-Cooper Cooperyan
01:02
Шутку заценил, а вообще что бы понять что тебе говорят на укр надо просто заучить парк слов, которые отличаются от русского, в остальном слова одни и те же, но с разными окончаниями и слова разные исп...
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Ryan-Cooper Cooperyan
00:59
Чем понять? Русский язык это международный язык и язык межнационального общения на пост советском пространстве, я стримера смотрел казаха, он предзаказ отменил как раз из за удаления русской озвучки. ...
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Ryan-Cooper Cooperyan
00:56
Удаление русского языка, которая является частью Украины тоже 🤡 Второе по первому трейлеру игра представляла собой культуру всего СНГ с перевесом на украинскую культуры, что было реалистично, а сейча...
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
32Влад32
00:45
Да хоть и так. После Курска и Белгорода для хохлов ничего не жалко.
Российские ракетчики накрыли в Сумской области огромную колонну ВСУ, направлявшуюся в Курскую область
32Влад32
00:41
Откуда такие познания? А то, что есть требует обслуживания - специалистов по обслуживанию хватает? Спецов по эксплуатации? Сопоставлять официально объявленные затраты на военный бюджет абсолютно некор...
Российские ракетчики накрыли в Сумской области огромную колонну ВСУ, направлявшуюся в Курскую область
Святослав Павлов
23:59
Не Покровск, а Красноармейск! Пишем правильно!
С потерей Покровска Украина может остаться без лития и практически без угля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем