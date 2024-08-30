Беспилотники способны поднимать две 82-миллиметровые мины.

Оператор БПЛА с позывным Тенор рассказал журналистам о том, что военные приступили к тестированию новых моделей дронов «Сибирь» на территории Херсонской области. Беспилотники способны поднимать две 82-миллиметровые мины. Тенор уточнил, солдаты контактируют с разработчиками, поэтому они учитывают пожелания. Раньше многие несерьезно относились к дронам, сравнивая их с игрушками, но это время осталось позади. Техника дронов становится мощнее, и это многие замечают.

Источник изображения: Росгвардия

Дрон «Сибирь» разработали отечественные специалисты. Военные говорят, что впечатлены возможностями разработки. Большим преимуществом является то, что камера позволяет оценивать действия ВСУ на расстоянии до 30 километров. Тенор рассказал о том, что успехи у нового дрона небольшие, но недавно с его помощью был уничтожен склад боеприпасов на берегу Днепра.